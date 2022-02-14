14 февраля 2022

Экс-помощник губернатора Шумкова утвержден в новой должности

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Павел Каргаполов (слева) официально назначен первым заместителем главы Кургана Фото:

Павел Каргаполов, бывший помощник губернатора Курганской области Вадима Шумкова, официально утвержден в должности первого заместителя главы Кургана. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии. С декабря 2021 года Каргаполов занимал указанную должность в статусе временно исполняющего обязанности.

«Каргаполов Павел Александрович. Первый заместитель главы города Кургана», — указано на сайте в разделе «Руководство». В пресс-службе мэрии сообщили URA.RU, что документ о назначении Каргаполова первым замглавы Кургана подписан в начале февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что Каргаполов назначен исполняющим обязанности первого замглавы Кургана 20 декабря 2021 года. Он работал в правительстве области на различных должностях — в управлении государственной службы и кадров, отделе по профилактике коррупционных правонарушений, отделе протокола губернатора. При губернаторе Вадиме Шумкове он в статусе помощника губернатора стал руководить контрольным управлением.

Предыдущий первый замглавы Кургана Андрей Жижин ушел в отставку 15 марта 2021 года. Позже он занял пост эксперта по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата губернатора Курганской области. В июле 2021 года Жижин уволился из правительства. В начале февраля он стал директором компании «Чистый город» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами).

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Павел Каргаполов, бывший помощник губернатора Курганской области Вадима Шумкова, официально утвержден в должности первого заместителя главы Кургана. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии. С декабря 2021 года Каргаполов занимал указанную должность в статусе временно исполняющего обязанности. «Каргаполов Павел Александрович. Первый заместитель главы города Кургана», — указано на сайте в разделе «Руководство». В пресс-службе мэрии сообщили URA.RU, что документ о назначении Каргаполова первым замглавы Кургана подписан в начале февраля. Ранее URA.RU сообщало, что Каргаполов назначен исполняющим обязанности первого замглавы Кургана 20 декабря 2021 года. Он работал в правительстве области на различных должностях — в управлении государственной службы и кадров, отделе по профилактике коррупционных правонарушений, отделе протокола губернатора. При губернаторе Вадиме Шумкове он в статусе помощника губернатора стал руководить контрольным управлением. Предыдущий первый замглавы Кургана Андрей Жижин ушел в отставку 15 марта 2021 года. Позже он занял пост эксперта по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата губернатора Курганской области. В июле 2021 года Жижин уволился из правительства. В начале февраля он стал директором компании «Чистый город» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами).
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