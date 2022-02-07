07 февраля 2022
04 февраля 2022

Бывший замглавы Кургана стал заниматься вывозом мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, жижин андрей
Андрей Жижин стал директором компании «Чистый город» Фото:

Бывший первый замглавы Кургана Андрей Жижин стал директором компании «Чистый город» (регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами). Об этом сообщает пресс-служба коммунальной организации.

«Директором ООО „Чистый город“ назначен Андрей Жижин. Он приступил к своим обязанностям. Ранее Жижин возглавлял департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Кургана, занимал должность первого заместителя главы города Кургана», — сообщается в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

Жижин уволился из администрации Кургана в середине марта 2021 года. После этого он занял пост эксперта по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата губернатора Курганской области, возглавлял комиссию по отбору кандидатур на пост главы города. На этом посту он проработал менее полугода.

Бывший директор компании «Чистый город» Владимир Пестриков, возглавлявший компанию с 2012 года, скончался в декабре 2021 года, сообщало ранее URA.RU. По данным источников, перед этим он долгое время находился в больнице с коронавирусом. «Чистый город» стал единым региональным оператором по перевозке мусора в 2020 году, когда стартовала мусорная реформа.

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Бывший первый замглавы Кургана Андрей Жижин стал директором компании «Чистый город» (регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами). Об этом сообщает пресс-служба коммунальной организации. «Директором ООО „Чистый город“ назначен Андрей Жижин. Он приступил к своим обязанностям. Ранее Жижин возглавлял департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Кургана, занимал должность первого заместителя главы города Кургана», — сообщается в группе компании в соцсети «ВКонтакте». Жижин уволился из администрации Кургана в середине марта 2021 года. После этого он занял пост эксперта по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата губернатора Курганской области, возглавлял комиссию по отбору кандидатур на пост главы города. На этом посту он проработал менее полугода. Бывший директор компании «Чистый город» Владимир Пестриков, возглавлявший компанию с 2012 года, скончался в декабре 2021 года, сообщало ранее URA.RU. По данным источников, перед этим он долгое время находился в больнице с коронавирусом. «Чистый город» стал единым региональным оператором по перевозке мусора в 2020 году, когда стартовала мусорная реформа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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