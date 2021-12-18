Экс-помощник губернатора Шумкова стал заместителем мэра Кургана

Павел Каргаполов (справа) стал первым замглавы Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помощник губернатора Курганской области Павел Каргаполов назначен исполняющим обязанности первого замглавы Кургана. Об этом сообщает telegram-канал правительства области.

«Павел Каргаполов, занимавший должность помощника губернатора — начальника контрольного управления аппарата губернатора Курганской области, с 20 декабря назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя главы г. Кургана», — говорится в сообщении.

Должность первого замглавы Кургана стала вакантной 15 марта, когда в отставку ушел занимавший ее Андрей Жижин. В мае стало известно, что он занял пост эксперта по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата губернатора Курганской области. В июле Жижин уволился из правительства. Ранее мэр Кургана Елена Ситникова поясняла, что коллектив городской администрации справляется со своей работой в отсутствие первого заместителя главы города.

Каргаполов работал в правительстве области со времен экс-губернатора Алексея Кокорина, рассказали URA.RU источники, близкие к властям региона. Изначально он занимался кадровыми вопросами, а затем перешел на работу в отдел протокола губернатора. При губернаторе Вадиме Шумкове он возглавил этот отдел, а затем в статусе помощника губернатора стал руководить контрольным управлением.