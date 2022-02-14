Махонин анонсировал мегапроект с правительством РФ

К 300-летию Перми все трамваи в городе будут новыми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский край принял участие в пилотном проекте по развитию электротранспорта, который проводит корпорация «ВЭБ.РФ» вместе с федеральным правительством. Об этом сегодня рассказал на заседании краевого кабинета министров губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Видеотрансляция заседания проходила на youtube-канале «Пермский край».

«Сам лично ездил в „ВЭБ“ и участвовал в ряде совещаний в Белом доме. Это новая веха в развитии электротранспорта Перми. Обновление [трамвайного комплекса] будет близко к 100%. Проект очень важен и является составляющей транспортной реформы. У нас любят ее критиковать, но ее проведение позволяет нам обновлять общественный транспорт. Надеюсь, что мы получим поддержку», — рассказал губернатор.

Проект предполагает ремонт более 50 км трамвайных путей, приобретение 50 новых вагонов, реконструкцию депо «Балатово» и модернизацию 10 тяговых подстанций, сообщил детали министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. При этом 10 новых вагонов край получит в 2022 году, остальные 40 — в юбилейном 2023-м году, пообещал Алякринский.

Общая стоимость всех мероприятий составляет 15 млрд рублей. Для реализации проекта власти планируют до конца 2022 года заключить концессионное соглашение «с одним из федеральных операторов» на этом рынке, а также получить инфраструктурный кредит в бюджете РФ. Окончание реализации намечено на 2024 год.

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