14 февраля 2022

Махонин анонсировал мегапроект с правительством РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Период самоизоляции. Пермь, трамвай
К 300-летию Перми все трамваи в городе будут новыми Фото:

Пермский край принял участие в пилотном проекте по развитию электротранспорта, который проводит корпорация «ВЭБ.РФ» вместе с федеральным правительством. Об этом сегодня рассказал на заседании краевого кабинета министров губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Видеотрансляция заседания проходила на youtube-канале «Пермский край».

«Сам лично ездил в „ВЭБ“ и участвовал в ряде совещаний в Белом доме. Это новая веха в развитии электротранспорта Перми. Обновление [трамвайного комплекса] будет близко к 100%. Проект очень важен и является составляющей транспортной реформы. У нас любят ее критиковать, но ее проведение позволяет нам обновлять общественный транспорт. Надеюсь, что мы получим поддержку», — рассказал губернатор.

Проект предполагает ремонт более 50 км трамвайных путей, приобретение 50 новых вагонов, реконструкцию депо «Балатово» и модернизацию 10 тяговых подстанций, сообщил детали министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. При этом 10 новых вагонов край получит в 2022 году, остальные 40 — в юбилейном 2023-м году, пообещал Алякринский.

Общая стоимость всех мероприятий составляет 15 млрд рублей. Для реализации проекта власти планируют до конца 2022 года заключить концессионное соглашение «с одним из федеральных операторов» на этом рынке, а также получить инфраструктурный кредит в бюджете РФ. Окончание реализации намечено на 2024 год.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермский край принял участие в пилотном проекте по развитию электротранспорта, который проводит корпорация «ВЭБ.РФ» вместе с федеральным правительством. Об этом сегодня рассказал на заседании краевого кабинета министров губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Видеотрансляция заседания проходила на youtube-канале «Пермский край». «Сам лично ездил в „ВЭБ“ и участвовал в ряде совещаний в Белом доме. Это новая веха в развитии электротранспорта Перми. Обновление [трамвайного комплекса] будет близко к 100%. Проект очень важен и является составляющей транспортной реформы. У нас любят ее критиковать, но ее проведение позволяет нам обновлять общественный транспорт. Надеюсь, что мы получим поддержку», — рассказал губернатор. Проект предполагает ремонт более 50 км трамвайных путей, приобретение 50 новых вагонов, реконструкцию депо «Балатово» и модернизацию 10 тяговых подстанций, сообщил детали министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. При этом 10 новых вагонов край получит в 2022 году, остальные 40 — в юбилейном 2023-м году, пообещал Алякринский. Общая стоимость всех мероприятий составляет 15 млрд рублей. Для реализации проекта власти планируют до конца 2022 года заключить концессионное соглашение «с одним из федеральных операторов» на этом рынке, а также получить инфраструктурный кредит в бюджете РФ. Окончание реализации намечено на 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...