Эсеры предложили кандидата на пост свердловского губернатора

Андрея Кузнецова назвали потенциальным кандидатом на пост губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Кандидатом от «Справедливой России» на осенних выборах губернатора Свердловской области мог бы стать депутат Госдумы, глава реготделения партии Андрей Кузнецов. С таким заявлением выступил лидер справороссов Сергей Миронов, уточнив, что официальное решение по выдвиженцу будет позднее.

«Решение о выдвижении будет принято президиумом партии ближе к избирательной кампании. Но могу сказать, что в Свердловской области у нас есть перспективный опытный руководитель — депутат Госдумы Андрей Кузнецов. Он коренной уралец, родился в Свердловской области, имеет опыт руководящей работы как в исполнительной власти в регионе, так и в законодательной на федеральном уровне», — высказался Сергей Миронов, его заявление приводит пресс-служба «Справедливой России».

Глава эсеров назвал Кузнецова «опытным политическим бойцом» и заметил, что для однопартийцев свердловчанин является авторитетом. Миронов допустил, что в случае выдвижения политик имеет высокие шансы на победу и в будущем мог бы «стать успешным губернатором». Дозвониться до самого Кузнецова корреспонденту URA.RU не удалось.

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Официально о своем участии еще не объявил ни один из кандидатов. В региональных политкругах ожидают, выдвинется ли на новый срок губернатор Евгений Куйвашев. Сам он заявлял URA.RU, что не готов принять решение до тех пор, пока свое слово не скажет президент РФ Владимир Путин.

В начале февраля в соцсетях свердловчан стали появляться ссылки на анонимный опрос, в котором участникам были предложены девять гипотетических кандидатов на выборах главы региона. По одной из версий, исследование проводится по заказу резиденции губернатора. Кандидатом от СР в опросе указан Кузнецов. По итогам выборов-2021 политик стал депутатом Госдумы.

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