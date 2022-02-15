Валиева не пришла на пресс-конференцию после своей победы

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Камила Валиева не пошла общаться с прессой Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после своей победы в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. По словам представителя Олимпийского комитета России Константина Выборнова, она плохо себя почувствовала.

«Российская фигуристка Камила Валиева не вышла на пресс-конференцию после короткой программы из-за плохого самочувствия», — передает ТАСС со ссылкой на Выборнова. По данным СМИ, сразу после победного проката Валиева прошла мимо журналистов.

Камила Валиева стала первой в короткой программе фигуристок на Олимпийских играх в Пекине. Девушка набрала 82,1 балла. До этого она стала героиней допинг-скандала. В одной из ее проб на допинг нашли запрещенный к употреблению у спортсменов препарат для сердца. Позднее несколько проб оказались чистыми, а Валиевой разрешили продолжать участие в Олимпиаде.

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Российская фигуристка Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после своей победы в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. По словам представителя Олимпийского комитета России Константина Выборнова, она плохо себя почувствовала. «Российская фигуристка Камила Валиева не вышла на пресс-конференцию после короткой программы из-за плохого самочувствия», — передает ТАСС со ссылкой на Выборнова. По данным СМИ, сразу после победного проката Валиева прошла мимо журналистов. Камила Валиева стала первой в короткой программе фигуристок на Олимпийских играх в Пекине. Девушка набрала 82,1 балла. До этого она стала героиней допинг-скандала. В одной из ее проб на допинг нашли запрещенный к употреблению у спортсменов препарат для сердца. Позднее несколько проб оказались чистыми, а Валиевой разрешили продолжать участие в Олимпиаде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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