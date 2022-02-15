Российская фигуристка Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после своей победы в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. По словам представителя Олимпийского комитета России Константина Выборнова, она плохо себя почувствовала.
«Российская фигуристка Камила Валиева не вышла на пресс-конференцию после короткой программы из-за плохого самочувствия», — передает ТАСС со ссылкой на Выборнова. По данным СМИ, сразу после победного проката Валиева прошла мимо журналистов.
Камила Валиева стала первой в короткой программе фигуристок на Олимпийских играх в Пекине. Девушка набрала 82,1 балла. До этого она стала героиней допинг-скандала. В одной из ее проб на допинг нашли запрещенный к употреблению у спортсменов препарат для сердца. Позднее несколько проб оказались чистыми, а Валиевой разрешили продолжать участие в Олимпиаде.
Российская фигуристка Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после своей победы в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. По словам представителя Олимпийского комитета России Константина Выборнова, она плохо себя почувствовала. «Российская фигуристка Камила Валиева не вышла на пресс-конференцию после короткой программы из-за плохого самочувствия», — передает ТАСС со ссылкой на Выборнова. По данным СМИ, сразу после победного проката Валиева прошла мимо журналистов. Камила Валиева стала первой в короткой программе фигуристок на Олимпийских играх в Пекине. Девушка набрала 82,1 балла. До этого она стала героиней допинг-скандала. В одной из ее проб на допинг нашли запрещенный к употреблению у спортсменов препарат для сердца. Позднее несколько проб оказались чистыми, а Валиевой разрешили продолжать участие в Олимпиаде.