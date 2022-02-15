Валиева не пришла на пресс-конференцию после своей победы

15 февраля 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Камила Валиева не пошла общаться с прессой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российская фигуристка Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после своей победы в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. По словам представителя Олимпийского комитета России Константина Выборнова, она плохо себя почувствовала. «Российская фигуристка Камила Валиева не вышла на пресс-конференцию после короткой программы из-за плохого самочувствия», — передает ТАСС со ссылкой на Выборнова. По данным СМИ, сразу после победного проката Валиева прошла мимо журналистов. Камила Валиева стала первой в короткой программе фигуристок на Олимпийских играх в Пекине. Девушка набрала 82,1 балла. До этого она стала героиней допинг-скандала. В одной из ее проб на допинг нашли запрещенный к употреблению у спортсменов препарат для сердца. Позднее несколько проб оказались чистыми, а Валиевой разрешили продолжать участие в Олимпиаде. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская фигуристка Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после своей победы в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. По словам представителя Олимпийского комитета России Константина Выборнова, она плохо себя почувствовала. «Российская фигуристка Камила Валиева не вышла на пресс-конференцию после короткой программы из-за плохого самочувствия», — передает ТАСС со ссылкой на Выборнова. По данным СМИ, сразу после победного проката Валиева прошла мимо журналистов. Камила Валиева стала первой в короткой программе фигуристок на Олимпийских играх в Пекине. Девушка набрала 82,1 балла. До этого она стала героиней допинг-скандала. В одной из ее проб на допинг нашли запрещенный к употреблению у спортсменов препарат для сердца. Позднее несколько проб оказались чистыми, а Валиевой разрешили продолжать участие в Олимпиаде.