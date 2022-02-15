Врач Щепеляев предупредил об опасности смарт-часов для здоровья

16 февраля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Ношение смарт-часов может вызвать контактный дерматит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Материалы, из которых сделаны современные смарт-часы и фитнес-браслеты, могут вызвать аллергическую реакцию у владельцев. Об этом сообщил URA.RU врач аллерголог-онкоиммунолог, автор ряда печатных работ по онкоиммунологии Даниил Щепеляев. «Может быть аллергия на материал из которого сделан гаджет. Либо на резину или пластик, либо на краситель. Если он металлический, то никель и хром — одни из самых аллергенных. Ну, а резина, как правило, на дорогих устройствах. Контактный дерматит бывает», — сказал Даниил Щепеляев. Также аллергия на смарт-часы и фитнес-браслеты может быть вызвана иным фактором. «Если потеет рука под прижатым пластиковым корпусом, вместе с пластиковым ремешком — это может вызывать реакцию. Это может быть какое-то кожное заболевание, но, скорее всего, контактный дерматит», — отметил аллерголог. Врач-терапевт Андрей Звонков также согласился, что аллергическая реакция при ношении гаджетов возможна. «Чаще бывает на металлические пуговицы, но бывает и на пластик. В частности, если он содержит какие-то особые красители», — добавил собеседник URA.RU. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Материалы, из которых сделаны современные смарт-часы и фитнес-браслеты, могут вызвать аллергическую реакцию у владельцев. Об этом сообщил URA.RU врач аллерголог-онкоиммунолог, автор ряда печатных работ по онкоиммунологии Даниил Щепеляев. «Может быть аллергия на материал из которого сделан гаджет. Либо на резину или пластик, либо на краситель. Если он металлический, то никель и хром — одни из самых аллергенных. Ну, а резина, как правило, на дорогих устройствах. Контактный дерматит бывает», — сказал Даниил Щепеляев. Также аллергия на смарт-часы и фитнес-браслеты может быть вызвана иным фактором. «Если потеет рука под прижатым пластиковым корпусом, вместе с пластиковым ремешком — это может вызывать реакцию. Это может быть какое-то кожное заболевание, но, скорее всего, контактный дерматит», — отметил аллерголог. Врач-терапевт Андрей Звонков также согласился, что аллергическая реакция при ношении гаджетов возможна. «Чаще бывает на металлические пуговицы, но бывает и на пластик. В частности, если он содержит какие-то особые красители», — добавил собеседник URA.RU.