Steam, PlayStation и Xbox заставят оплатить создание игр о России

16 февраля 2022 в 08:22 Размер текста - 17 +

В РФ хотят ввести налог для поддержки патриотических видеоигр Фото: Kelly Hunter/Flickr В правительстве РФ обсуждают идею дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, в том числе Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять 5% от оборота в РФ. Предполагается, что данные средства будут направлены на создание российских патриотических видеоигр. «Согласно предварительной концепции, планируется ввести для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и других, сбор в размере 5% от продаж в РФ. Так правительство рассчитывает обеспечить фонду до 10 млрд руб. поступлений в год», — передает « Коммерсант » со ссылкой на источник в правительстве РФ. Такую меру хотят ввести, чтобы пополнять фонд поддержки патриотических видеоигр. В Минцифры сообщили, что отправили доклад с предложениями по созданию фонда в правительство. Инициативы проходят межведомственное согласование и проработку, рассказали в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Ранее сообщалось, что правительство РФ обсудит возможность более глубокого регулирования рынка игр. Продажу виртуальных предметов в видеоиграх могут обложить налогом, передает Nation News со ссылкой на «Коммерсант». Специалисты считают, что отечественный игровой сегмент продолжит развиваться на 5% в год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В правительстве РФ обсуждают идею дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, в том числе Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять 5% от оборота в РФ. Предполагается, что данные средства будут направлены на создание российских патриотических видеоигр. «Согласно предварительной концепции, планируется ввести для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и других, сбор в размере 5% от продаж в РФ. Так правительство рассчитывает обеспечить фонду до 10 млрд руб. поступлений в год», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве РФ. Такую меру хотят ввести, чтобы пополнять фонд поддержки патриотических видеоигр. В Минцифры сообщили, что отправили доклад с предложениями по созданию фонда в правительство. Инициативы проходят межведомственное согласование и проработку, рассказали в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Ранее сообщалось, что правительство РФ обсудит возможность более глубокого регулирования рынка игр. Продажу виртуальных предметов в видеоиграх могут обложить налогом, передает Nation News со ссылкой на «Коммерсант». Специалисты считают, что отечественный игровой сегмент продолжит развиваться на 5% в год.