Steam, PlayStation и Xbox заставят оплатить создание игр о России

В РФ хотят ввести налог для поддержки патриотических видеоигрФото: Kelly Hunter/Flickr
В правительстве РФ обсуждают идею дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, в том числе Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять 5% от оборота в РФ. Предполагается, что данные средства будут направлены на создание российских патриотических видеоигр.
«Согласно предварительной концепции, планируется ввести для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и других, сбор в размере 5% от продаж в РФ. Так правительство рассчитывает обеспечить фонду до 10 млрд руб. поступлений в год», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве РФ.
Такую меру хотят ввести, чтобы пополнять фонд поддержки патриотических видеоигр. В Минцифры сообщили, что отправили доклад с предложениями по созданию фонда в правительство. Инициативы проходят межведомственное согласование и проработку, рассказали в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Ранее сообщалось, что правительство РФ обсудит возможность более глубокого регулирования рынка игр. Продажу виртуальных предметов в видеоиграх могут обложить налогом, передает Nation News со ссылкой на «Коммерсант». Специалисты считают, что отечественный игровой сегмент продолжит развиваться на 5% в год.
В правительстве РФ обсуждают идею дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, в том числе Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять 5% от оборота в РФ. Предполагается, что данные средства будут направлены на создание российских патриотических видеоигр. «Согласно предварительной концепции, планируется ввести для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и других, сбор в размере 5% от продаж в РФ. Так правительство рассчитывает обеспечить фонду до 10 млрд руб. поступлений в год», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве РФ. Такую меру хотят ввести, чтобы пополнять фонд поддержки патриотических видеоигр. В Минцифры сообщили, что отправили доклад с предложениями по созданию фонда в правительство. Инициативы проходят межведомственное согласование и проработку, рассказали в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Ранее сообщалось, что правительство РФ обсудит возможность более глубокого регулирования рынка игр. Продажу виртуальных предметов в видеоиграх могут обложить налогом, передает Nation News со ссылкой на «Коммерсант». Специалисты считают, что отечественный игровой сегмент продолжит развиваться на 5% в год.