Трамваи Перми отдадут частникам в рамках федерального проекта

Концессионеры будут отбираться Минтрансом РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермские власти отдадут трамваи и трамвайные пути Перми частным компаниям по концессионным соглашениям. Это будет проходить в рамках федерального проекта по развитию электрического транспорта, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Пермский край планирует заключить концессионное соглашение с одним из федеральных операторов на данном рынке, имеющим опыт реализации проектов и, в том числе, производителями трамвайной техники», — сообщается на сайте. Возврат инвестиций концессионеров будет осуществляться за счет краевого бюджета. Инвесторы будут отбираться Минтрансом РФ.

Как отмечается такая программа поможет Перми обновить подвижной состав и сделать капитальный ремонт трамвайных путей. Всего запланировано три этапа реализации проекта. На первом этапе отремонтируют 4,3 км путей по ул. Дзержинского, 9 км по ул. Мира, 3,6 км по ул. Пушкина и Борчанинова и 5 км по ул. Сибирской, Белинского и Чернышесвкого, также обновят 34 трамвая, 5 тяговых подстанций и частично реконструируют депо «Балатово».

На втором и третьем этапе закупят 16 трамваев, отремонтируют более 30 км путей и завершат работы реконструкции «Балатово». Общая стоимость работ составит 15,5 млрд рублей.