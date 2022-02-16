Лжебанкиры научились красть деньги россиян через «единый счет ЦБ»

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Мошенники пытаются выведать сведения о платежеспособности жертвы Фото:

Лжебанкиры стали обзванивать россиян и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного «единого лицевого счета в Центробанке», чтобы выведать сведения о финансовом состоянии жертвы для последующих атак. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, и все средства клиента заблокированы на вымышленном едином лицевом счете в ЦБ», — передает слова пресс-службы агентство «Прайм».

Затем мошенники уверяют, что средствами нельзя воспользоваться до тех пор, пока не будет произведена разморозка. Тем самым собеседника пытаются успокоить и расположить на дальнейший диалог. Главная цель аферистов в этой схеме — не получить персональные данные, а выяснить платежеспособность клиента для дальнейших махинаций.

В ВТБ напомнили, что работу с клиентами ведут только коммерческие банки. Никаких «единых лицевых счетов в Центральном банке» у граждан нет и быть не может.

Ранее банк предупредил о еще одной схеме мошенничества. В России начали отправлять фейковые объявления о продаже билетов на спектакли и концерты. В результате жертва оформляет подписку на мошеннический сайт, после чего с карты списываются все средства.

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Лжебанкиры стали обзванивать россиян и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного «единого лицевого счета в Центробанке», чтобы выведать сведения о финансовом состоянии жертвы для последующих атак. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ. «Мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, и все средства клиента заблокированы на вымышленном едином лицевом счете в ЦБ», — передает слова пресс-службы агентство «Прайм». Затем мошенники уверяют, что средствами нельзя воспользоваться до тех пор, пока не будет произведена разморозка. Тем самым собеседника пытаются успокоить и расположить на дальнейший диалог. Главная цель аферистов в этой схеме — не получить персональные данные, а выяснить платежеспособность клиента для дальнейших махинаций. В ВТБ напомнили, что работу с клиентами ведут только коммерческие банки. Никаких «единых лицевых счетов в Центральном банке» у граждан нет и быть не может. Ранее банк предупредил о еще одной схеме мошенничества. В России начали отправлять фейковые объявления о продаже билетов на спектакли и концерты. В результате жертва оформляет подписку на мошеннический сайт, после чего с карты списываются все средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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