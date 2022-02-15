9 февраля председатель ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Свердловское отделение ЛДПР в Екатеринбурге устроило онлайн-акцию в поддержку председателя партии Владимира Жириновского, который находится в больнице. Однопартийцы засняли на видео свои пожелания о скорейшем выздоровлении своего руководителя. Об этом в соцсетях сообщил руководитель аппарата Свердловского регионального отделения ЛДПР Антон Безденежных.

«От имени свердловского регионального отделения ЛДПР желаем Владимиру Вольфовичу Жириновскому крепкого здоровья. Давайте вместе пожелаем здоровья нашему председателю Владимиру Вольфовичу Жириновскому», — сообщил Безденежных в своем instagram-аккаунте.

Владимир Жириновский был госпитализирован 9 февраля в Центральную клиническую больницу Москвы. Источник URA.RU сообщал, председатель ЛДПР перестал узнавать своих близких. По последним данным, состояние политика стабильное и он продолжает руководить партией.