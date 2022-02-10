Источник: попавший в больницу Жириновский не узнает родных

Госпитализированный с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский перестал узнавать окружающих. Об этом сообщают источники URA.RU. «Владимир Жириновский не узнает соратников, родных и врачей. Его состояние остается тяжелым и медики не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий», — сообщают источники URA.RU. Официально в ЛДПР при этом заявляют, что Жириновский чувствует себя хорошо, работает с документами и дает поручения по телефону. По прогнозу партии, скоро политик вернется к полноценной работе. Днем ранее стало известно, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом политик привился от коронавируса восемь раз.