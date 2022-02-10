Источник: попавший в больницу Жириновский не узнает родных

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Состояние Владимира Жириновского, по данным источников, остается тяжелым Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Госпитализированный с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский перестал узнавать окружающих. Об этом сообщают источники URA.RU.

«Владимир Жириновский не узнает соратников, родных и врачей. Его состояние остается тяжелым и медики не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий», — сообщают источники URA.RU.

Официально в ЛДПР при этом заявляют, что Жириновский чувствует себя хорошо, работает с документами и дает поручения по телефону. По прогнозу партии, скоро политик вернется к полноценной работе.

Днем ранее стало известно, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом политик привился от коронавируса восемь раз.

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Госпитализированный с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский перестал узнавать окружающих. Об этом сообщают источники URA.RU. «Владимир Жириновский не узнает соратников, родных и врачей. Его состояние остается тяжелым и медики не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий», — сообщают источники URA.RU. Официально в ЛДПР при этом заявляют, что Жириновский чувствует себя хорошо, работает с документами и дает поручения по телефону. По прогнозу партии, скоро политик вернется к полноценной работе. Днем ранее стало известно, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом политик привился от коронавируса восемь раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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