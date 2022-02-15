15 февраля 2022
14 февраля 2022

Курганский СК проверит высадку школьницы из автобуса на трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажир, паз, ожидание автобуса
СК выясняет обстоятельства истории с высадкой девятиклассницы из автобуса Фото:

Курганские следователи проверят ситуацию с высадкой девятиклассницы из автобуса №307 на трассе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Курганской области.

«В ходе проведения мониторинга СМИ выявлена информация о неправомерных действиях экипажа автобуса маршрута №307 в отношении 15-летней девочки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи выяснят все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет дана объективная юридическая оценка произошедшего и принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане экипаж маршрута №307 отказался ехать в поселок Затобольный и высадил девятиклассницу из автобуса на трассе. Об этом рассказала мама школьницы Елена Аристова, отметив, что подобный случай был и с младшей дочерью. В пресс-службе администрации Кургана сообщили, что маршрут 307 выполняет отдельные рейсы с заездами на станцию Утяк, в связи с чем заезды в микрорайон Затобольный в некоторых случаях не осуществляются. Однако в случае с подростком, экипаж не отказывался проследовать в Затобольный, девочка вышла из автобуса сама. Маму школьниц 17 февраля пригласили на комиссию по принятию и рассмотрению жалоб по вопросам транспортного обслуживания.

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Курганские следователи проверят ситуацию с высадкой девятиклассницы из автобуса №307 на трассе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Курганской области. «В ходе проведения мониторинга СМИ выявлена информация о неправомерных действиях экипажа автобуса маршрута №307 в отношении 15-летней девочки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства. Следователи выяснят все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет дана объективная юридическая оценка произошедшего и принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане экипаж маршрута №307 отказался ехать в поселок Затобольный и высадил девятиклассницу из автобуса на трассе. Об этом рассказала мама школьницы Елена Аристова, отметив, что подобный случай был и с младшей дочерью. В пресс-службе администрации Кургана сообщили, что маршрут 307 выполняет отдельные рейсы с заездами на станцию Утяк, в связи с чем заезды в микрорайон Затобольный в некоторых случаях не осуществляются. Однако в случае с подростком, экипаж не отказывался проследовать в Затобольный, девочка вышла из автобуса сама. Маму школьниц 17 февраля пригласили на комиссию по принятию и рассмотрению жалоб по вопросам транспортного обслуживания.
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