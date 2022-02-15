Соратники Путина выступили против инициативы мэра Перми

Попытка Алексея Демикна снизить сиротам жилплощадь столкнулась с сопротивлением Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В пермском отделении Общероссийского народного фронта раскритиковали предложение мэра Перми Алексея Демкина об уменьшении нормы жилой площади в квартирах для сирот. Активисты ОНФ направили в адрес администрации города обращение с призывом оставить правило о минимальных 14 квадратных метрах жилой площади для квартир детям-сиротам.

«Сокращение площадей предоставляемого детям-сиротам жилья — значительное ограничение их прав. Пермские власти предлагают внести изменения в правила предоставления жилья с целью ускорить расселение, но будет ли высоким качество жизни детей в таких квартирах?» — цитирует сайт ОНФ сопредседателя регионального штаба Елену Лебедеву.

В ОНВ также обращают внимание властей на появление «общежитий», в которые сироты переезжают десятками выйдя из детдома. «Квартиры для них предоставляются по одному и тому же адресу, так что молодые люди продолжают жить по соседству, оставаясь в той же среде и ограничивая себя в дальнейшей социализации», — говорят активисты.

Ранее глава Перми Алексей Демкин внес в законодательное собрание края законопроект, в котором предлагает выделять квартиры выпускникам детдомов жилой площадью меньше 14 квадратных метров и за пределами города. По утверждению мэра, на рынке нет квартир, которые подходят под требование закона о жилье для сирот. А меньшей площадью есть. Против инициативы уже выступили в ЛДПР. Руководитель фракции в заксобрании Олег Постников говорил URA.RU об ощущении, что «конкретный застройщик не может продать малометражки».

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