Дорожники шумят каждое утро в спальном районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водители дорожной техники в Губкинском (ЯНАО), чтобы пройти предрейсовый осмотр, оставляют технику с включенным двигателем прямо у жилых домов каждое утро. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщают возмущенные жильцы.

«Сколько это будет продолжаться? Кто-то с ночи, хочет спать, маленькие дети спят. Сколько можно уже. Для особенных: все водители транспортных средств проходят предрейсовый осмотр [прим. ред.]. Администрации все равно, и также все равно тем, кто проходит этого медика!!! Происходит это утром с 6:00 до 8:30 и вечером», — написал Юрий Денисов в группе «Губкинский — город мечты».

Мужчина опубликовал видео, на котором запечатлел оставленную с включенным двигателем дорожную технику возле жилых домов. Жители добавили, что такая ситуация происходит каждый день и дорожники не реагируют на замечания. «И так каждый день начиная с самого утра два раза в день, в общагах, что не люди живут, совесть какую-нибудь надо иметь. Это уже давно не двор, а транспортная компания, а еще и трактора стали ездить», — написала Ольга Иванова.

В администрации Губкинского агентству сообщили, что уже не раз направляли в адрес нефтегазовой компании замечания по этому поводу. «Водители ленятся оставить транспорт на стоянке у храма, где нет жилых домов. Водителям нужно там оставить технику и перейти дорогу, но они подъезжают прямо к месту, игнорируя интересы жильцов. В адрес нефтегазовой компании будет направлено письмо о необходимости ограничения подъезда со двора на мед освидетельствование транспорта их подрядчика», — ответили в мэрии.

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