15 февраля 2022

Участились конфликты между курганскими бизнесменами

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, арбитражный суд, арбитражный суд курганской области
В Курганской области бизнесмены стали чаще судиться Фото:

Споры между бизнесменами в Курганской области возросли на 58%. Исследовательские данные на эту тему за 2021 год URA.RU предоставили инвестиционная компания А1 и Московская школа управления Сколково.

«Прирост индекса конфликтности деловой среды в Курганской области за 12 месяцев [2021 г.] составил 58%. Значительное увеличение индекса относительно предыдущего периода обусловлено эффектом низкой базы [крайне низкие стартовые показатели]», — говорится отчете.

По данным аналитиков, в конце прошлого года показатель конфликтности в бизнес приблизился к максимальным значениям за всю историю наблюдений. Одной из основных причин резкого роста стало возобновление конфликтной активности после проведения выборов в Госдуму, которые традиционно создают «период тишины» для споров. Наиболее конфликтными регионами стали Москва и Санкт-Петербург.

URA.RU писало, что курганские власти провели срочную встречу из-за жалоб бизнесменов. Предприниматели недовольны резким повышением платы за вывоз мусора.

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Споры между бизнесменами в Курганской области возросли на 58%. Исследовательские данные на эту тему за 2021 год URA.RU предоставили инвестиционная компания А1 и Московская школа управления Сколково. «Прирост индекса конфликтности деловой среды в Курганской области за 12 месяцев [2021 г.] составил 58%. Значительное увеличение индекса относительно предыдущего периода обусловлено эффектом низкой базы [крайне низкие стартовые показатели]», — говорится отчете. По данным аналитиков, в конце прошлого года показатель конфликтности в бизнес приблизился к максимальным значениям за всю историю наблюдений. Одной из основных причин резкого роста стало возобновление конфликтной активности после проведения выборов в Госдуму, которые традиционно создают «период тишины» для споров. Наиболее конфликтными регионами стали Москва и Санкт-Петербург. URA.RU писало, что курганские власти провели срочную встречу из-за жалоб бизнесменов. Предприниматели недовольны резким повышением платы за вывоз мусора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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