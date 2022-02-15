Участились конфликты между курганскими бизнесменами

В Курганской области бизнесмены стали чаще судиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Споры между бизнесменами в Курганской области возросли на 58%. Исследовательские данные на эту тему за 2021 год URA.RU предоставили инвестиционная компания А1 и Московская школа управления Сколково.

«Прирост индекса конфликтности деловой среды в Курганской области за 12 месяцев [2021 г.] составил 58%. Значительное увеличение индекса относительно предыдущего периода обусловлено эффектом низкой базы [крайне низкие стартовые показатели]», — говорится отчете.

По данным аналитиков, в конце прошлого года показатель конфликтности в бизнес приблизился к максимальным значениям за всю историю наблюдений. Одной из основных причин резкого роста стало возобновление конфликтной активности после проведения выборов в Госдуму, которые традиционно создают «период тишины» для споров. Наиболее конфликтными регионами стали Москва и Санкт-Петербург.

URA.RU писало, что курганские власти провели срочную встречу из-за жалоб бизнесменов. Предприниматели недовольны резким повышением платы за вывоз мусора.