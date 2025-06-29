29 июня 2025
28 июня 2025

Грибники ведрами собирают урожай в лесах рядом с Курганом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы радуют курганцев
Грибы радуют курганцев Фото:

В Кетовском округе недалеко от Кургана грибники собирают обабки и маслята пакетами, корзинами и ведрами. Но много грибов стали червивыми после обильных дождей. Об этом рассказывают любители «тихой охоты».

«В Кетовском округе, где Колташево, Грачево и Белый Яр, много грибов. Их можно литовкой косить», — сообщают жители в сообществе грибников Курганской области во «ВКонтакте».

Ранее курганцы начали сбор маслят в лесах Притобольного округа. Там также появились и грибы лисички. 

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В Кетовском округе недалеко от Кургана грибники собирают обабки и маслята пакетами, корзинами и ведрами. Но много грибов стали червивыми после обильных дождей. Об этом рассказывают любители «тихой охоты». «В Кетовском округе, где Колташево, Грачево и Белый Яр, много грибов. Их можно литовкой косить», — сообщают жители в сообществе грибников Курганской области во «ВКонтакте». Ранее курганцы начали сбор маслят в лесах Притобольного округа. Там также появились и грибы лисички. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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