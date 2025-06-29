Грибы радуют курганцев
В Кетовском округе недалеко от Кургана грибники собирают обабки и маслята пакетами, корзинами и ведрами. Но много грибов стали червивыми после обильных дождей. Об этом рассказывают любители «тихой охоты».
«В Кетовском округе, где Колташево, Грачево и Белый Яр, много грибов. Их можно литовкой косить», — сообщают жители в сообществе грибников Курганской области во «ВКонтакте».
Ранее курганцы начали сбор маслят в лесах Притобольного округа. Там также появились и грибы лисички.
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