Пассажирку микроавтобуса, погибшую в ДТП в ЯНАО, похоронят в Курганской области

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Пассажирку «Соболя», погибшую в смертельном ДТП в ЯНАО похоронят в Кургане
Пассажирку «Соболя», погибшую в смертельном ДТП в ЯНАО похоронят в Кургане Фото:
новость из сюжета
Смертельные ДТП на Ямале

Пассажирка микроавтобуса «Соболь» Татьяна Павловна Бикушева, погибшая в результате ДТП на трассе в ЯНАО 28 июня, будет похоронена в Курганской области. Об этом сообщили в сообществе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».

"Прощание состоится в ритуальном зале 01.07.2025 г. с 12:00 до 13:00. Захоронение будет в Курганской области», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU сообщало, что вНоябрьске (ЯНАО) объявлен траур по жителям города, погибшим в результате серьезной аварии на трассе Сургут–Салехард. Об этом сообщил глава города Алексей Романов в своем официальном заявлении.

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Пассажирка микроавтобуса «Соболь» Татьяна Павловна Бикушева, погибшая в результате ДТП на трассе в ЯНАО 28 июня, будет похоронена в Курганской области. Об этом сообщили в сообществе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте». "Прощание состоится в ритуальном зале 01.07.2025 г. с 12:00 до 13:00. Захоронение будет в Курганской области», — говорится в публикации. Ранее URA.RU сообщало, что вНоябрьске (ЯНАО) объявлен траур по жителям города, погибшим в результате серьезной аварии на трассе Сургут–Салехард. Об этом сообщил глава города Алексей Романов в своем официальном заявлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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