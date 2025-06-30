Пассажирку микроавтобуса, погибшую в ДТП в ЯНАО, похоронят в Курганской области

Пассажирка микроавтобуса «Соболь» Татьяна Павловна Бикушева, погибшая в результате ДТП на трассе в ЯНАО 28 июня, будет похоронена в Курганской области. Об этом сообщили в сообществе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».
"Прощание состоится в ритуальном зале 01.07.2025 г. с 12:00 до 13:00. Захоронение будет в Курганской области», — говорится в публикации.
Ранее URA.RU сообщало, что вНоябрьске (ЯНАО) объявлен траур по жителям города, погибшим в результате серьезной аварии на трассе Сургут–Салехард. Об этом сообщил глава города Алексей Романов в своем официальном заявлении.
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