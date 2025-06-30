В Баку задержаны два сотрудника «Sputnik-Азербайджан»

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Двух сотрудников Sputnik задержали в ходе операции полиции в офисе издания
Двух сотрудников Sputnik задержали в ходе операции полиции в офисе издания Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

В Баку правоохранительные органы Азербайджана задержали двух сотрудников информационного агентства «Sputnik-Азербайджан», которые якобы работали под прикрытием в редакции от ФСБ. Об этом сообщает азербайджанское медиа «Минвал».

«Два агента ФСБ, работавшие под прикрытием в „Sputnik-Азербайджан“, задержаны», — говорится в сообщении издания. Других подробностей пока не приводится. 

Ранее сообщалось, что в офисе «Sputnik-Азербайджан» в Баку проводятся следственные действия. К месту происшествия уже направились представители российского посольства. Среди сотрудников агентства имеются граждане Российской Федерации. В настоящее время связь с журналистами отсутствует.

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В Баку правоохранительные органы Азербайджана задержали двух сотрудников информационного агентства «Sputnik-Азербайджан», которые якобы работали под прикрытием в редакции от ФСБ. Об этом сообщает азербайджанское медиа «Минвал». «Два агента ФСБ, работавшие под прикрытием в „Sputnik-Азербайджан“, задержаны», — говорится в сообщении издания. Других подробностей пока не приводится.  Ранее сообщалось, что в офисе «Sputnik-Азербайджан» в Баку проводятся следственные действия. К месту происшествия уже направились представители российского посольства. Среди сотрудников агентства имеются граждане Российской Федерации. В настоящее время связь с журналистами отсутствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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