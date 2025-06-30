В Баку задержаны два сотрудника «Sputnik-Азербайджан»

В Баку правоохранительные органы Азербайджана задержали двух сотрудников информационного агентства «Sputnik-Азербайджан», которые якобы работали под прикрытием в редакции от ФСБ. Об этом сообщает азербайджанское медиа «Минвал».
«Два агента ФСБ, работавшие под прикрытием в „Sputnik-Азербайджан“, задержаны», — говорится в сообщении издания. Других подробностей пока не приводится.
Ранее сообщалось, что в офисе «Sputnik-Азербайджан» в Баку проводятся следственные действия. К месту происшествия уже направились представители российского посольства. Среди сотрудников агентства имеются граждане Российской Федерации. В настоящее время связь с журналистами отсутствует.
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