«Искренне сожалеем»: Кремль высказался о разрушениях связей с Азербайджаном

Москва «искренне сожалеет» из-за разрушения связей с Азербайджаном и заинтересована в дальнейшем развитии отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы искренне сожалеем в связи с принятыми решениями», — сказал Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. В Москве считают, что меры, принятые азербайджанской стороной, являются «гипертрофированной реакцией». По словам представителей Кремля, вопросы, связанные с действиями правоохранительных органов, не должны становиться поводом для столь масштабных ограничений.
По словам Пескова, на данный момент отдельного разговора между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым по этому поводу не планируется. Однако в случае необходимости такой диалог может быть организован «в сжатые сроки». Российская сторона заявляет о своей заинтересованности в продолжении сотрудничества с Азербайджаном.
Обострение в отношениях между двумя странами последовало после инцидента 27 июня, когда в Екатеринбурге были задержаны десятки граждан Азербайджана. МИД Азербайджана выразил официальный протест и потребовал тщательного расследования произошедшего. В ответ на это Баку отменил участие в ряде совместных культурных и парламентских мероприятий с Россией.
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