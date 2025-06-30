Курганская прокуратура помогла переселенцам из Херсона вернуть 5,8 миллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Херсонцы получили выплаты после вмешательства прокуратуры
Херсонцы получили выплаты после вмешательства прокуратуры Фото:

Два переселенца из Херсона, проживающие в Курганской области, получили причитающиеся им социальные выплаты после вмешательства прокуратуры региона. Каждому предоставили по 2,9 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале.

Несмотря на то, что суд вынес решения о предоставлении им мер социальной поддержки, уполномоченные органы не выдали положенные сертификаты и не обеспечили выплаты в срок. По итогам проверки прокуратура направила представление руководителю регионального департамента социальной политики. «Прокуратура Курганской области провела проверку по обращению двух граждан, переселившихся в Курганскую область из Херсона. По результатам его рассмотрения права граждан восстановлены, им предоставлены социальные выплаты в размере 2,9 млн рублей каждому», — пишет ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура города Кургана помогла двум жителям микрорайона Черемухово получить выплату за утрату имущества первой необходимости в период паводка 2024 года. Суд вынес решение о выплате мужчине и его сыну по 75 тысяч рублей каждому

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Два переселенца из Херсона, проживающие в Курганской области, получили причитающиеся им социальные выплаты после вмешательства прокуратуры региона. Каждому предоставили по 2,9 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале. Несмотря на то, что суд вынес решения о предоставлении им мер социальной поддержки, уполномоченные органы не выдали положенные сертификаты и не обеспечили выплаты в срок. По итогам проверки прокуратура направила представление руководителю регионального департамента социальной политики. «Прокуратура Курганской области провела проверку по обращению двух граждан, переселившихся в Курганскую область из Херсона. По результатам его рассмотрения права граждан восстановлены, им предоставлены социальные выплаты в размере 2,9 млн рублей каждому», — пишет ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура города Кургана помогла двум жителям микрорайона Черемухово получить выплату за утрату имущества первой необходимости в период паводка 2024 года. Суд вынес решение о выплате мужчине и его сыну по 75 тысяч рублей каждому
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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