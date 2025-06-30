Лукашенко призвал народ молиться, что Белоруссия не участвует в войнах

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Лукашенко отметил, что вокруг Белоруссии много внешних угроз
Лукашенко отметил, что вокруг Белоруссии много внешних угроз Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане страны должны быть благодарны власти за то, что республика не вовлечена в вооруженные конфликты, несмотря на напряженную обстановку у границ. Об этом он сообщил во время принятия кадровых решений во Дворце Независимости.

«Многие [говорят]: "Вот, крепостное право, крепостное право". Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся», — подчеркнул Лукашенко. Его слова приводит  telegram-канал "Пул первого".

По словам президента, вокруг Белоруссии сейчас достаточно внешних угроз. Он отметил, что стране «хватает змей подколодных», которые проявляют агрессию и готовы воспользоваться любой возможностью для вмешательства.

Лукашенко подчеркнул, что на фоне внешних угроз, чиновники на местах должны с пристальным вниманием относиться к своей работе. По его словам, такой подход он формирует на протяжении многих лет, а администрация президента всегда оперативно реагирует на внутренние проблемы. 

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане страны должны быть благодарны власти за то, что республика не вовлечена в вооруженные конфликты, несмотря на напряженную обстановку у границ. Об этом он сообщил во время принятия кадровых решений во Дворце Независимости. «Многие [говорят]: "Вот, крепостное право, крепостное право". Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся», — подчеркнул Лукашенко. Его слова приводит  telegram-канал "Пул первого". По словам президента, вокруг Белоруссии сейчас достаточно внешних угроз. Он отметил, что стране «хватает змей подколодных», которые проявляют агрессию и готовы воспользоваться любой возможностью для вмешательства. Лукашенко подчеркнул, что на фоне внешних угроз, чиновники на местах должны с пристальным вниманием относиться к своей работе. По его словам, такой подход он формирует на протяжении многих лет, а администрация президента всегда оперативно реагирует на внутренние проблемы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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