Лукашенко призвал народ молиться, что Белоруссия не участвует в войнах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане страны должны быть благодарны власти за то, что республика не вовлечена в вооруженные конфликты, несмотря на напряженную обстановку у границ. Об этом он сообщил во время принятия кадровых решений во Дворце Независимости.
«Многие [говорят]: "Вот, крепостное право, крепостное право". Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся», — подчеркнул Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал "Пул первого".
По словам президента, вокруг Белоруссии сейчас достаточно внешних угроз. Он отметил, что стране «хватает змей подколодных», которые проявляют агрессию и готовы воспользоваться любой возможностью для вмешательства.
Лукашенко подчеркнул, что на фоне внешних угроз, чиновники на местах должны с пристальным вниманием относиться к своей работе. По его словам, такой подход он формирует на протяжении многих лет, а администрация президента всегда оперативно реагирует на внутренние проблемы.
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