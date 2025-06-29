Два вокзала в Кургане временно останутся без воды

Воду временно перекроют
Вокзалы в Кургане, а также дворец культуры железнодорожников и несколько домов из-за аварии на сетях временно остаются без холодного водоснабжения. Об этом сообщается в соцсетях.
«В связи с аварией на сетях водопровода на площади Слосмана, 6 без ХВС будут автовокзал и ЖД вокзал», — передает telegram-канал «Водного союза». Над устранением аварии работают специалисты компании.
Также без ХВС:
- пл. Слосмана, 5;
- ул. Станционная, 8, 10, 10А, 12, 14, 13, 13А, 15, 19 (РЖД);
- ул. Красина, 67, 67А, 69, 71, 73, 73А, 75, 75А, 77.
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