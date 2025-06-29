29 июня 2025
28 июня 2025

Два вокзала в Кургане временно останутся без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Воду временно перекроют
Воду временно перекроют Фото:

Вокзалы в Кургане, а также дворец культуры железнодорожников и несколько домов из-за аварии на сетях временно остаются без холодного водоснабжения. Об этом сообщается в соцсетях.

«В связи с аварией на сетях водопровода на площади Слосмана, 6 без ХВС будут автовокзал и ЖД вокзал», — передает telegram-канал «Водного союза». Над устранением аварии работают специалисты компании.

Также без ХВС:

  • пл. Слосмана, 5;
  • ул. Станционная, 8, 10, 10А, 12, 14, 13, 13А, 15, 19 (РЖД);
  • ул. Красина, 67, 67А, 69, 71, 73, 73А, 75, 75А, 77.

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Вокзалы в Кургане, а также дворец культуры железнодорожников и несколько домов из-за аварии на сетях временно остаются без холодного водоснабжения. Об этом сообщается в соцсетях. «В связи с аварией на сетях водопровода на площади Слосмана, 6 без ХВС будут автовокзал и ЖД вокзал», — передает telegram-канал «Водного союза». Над устранением аварии работают специалисты компании. Также без ХВС:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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