Politico: Евросоюз отложил принятие новых санкций против России

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Венгрия и Словакия отложили принятие нового пакета санкций против России
Венгрия и Словакия отложили принятие нового пакета санкций против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Новый, 18-й пакет санкций Евросоюза против России был отложен. Об этом сообщает американское издание Politico, отмечая, что, вероятнее всего, он будет окончательно принят 1 июля. 

«Пакет санкций <...> должен быть окончательно утвержден датчанами, которые примут эстафету во вторник», — сообщают журналисты, ссылаясь на свои источники. По их данным, на этот раз пакет санкций был заблокирован Словакией и Венгрией. Страны требовали гарантий в энергетической сфере от Брюсселя.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал, что отказ страны от российского газа с января 2028 года может привести к иску «Газпрома» на сумму до 20 миллиардов евро. До урегулирования этого вопроса Словакия отказывается поддерживать антироссийские меры.

По информации Politico, Еврокомиссия направит делегацию в Братиславу для переговоров по спорным вопросам. Словакия ожидает от Брюсселя официальных гарантий юридической и финансовой защиты своих энергетических компаний, а также компенсаций за возможные убытки из-за прекращения поставок российского газа. 

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Новый, 18-й пакет санкций Евросоюза против России был отложен. Об этом сообщает американское издание Politico, отмечая, что, вероятнее всего, он будет окончательно принят 1 июля.  «Пакет санкций <...> должен быть окончательно утвержден датчанами, которые примут эстафету во вторник», — сообщают журналисты, ссылаясь на свои источники. По их данным, на этот раз пакет санкций был заблокирован Словакией и Венгрией. Страны требовали гарантий в энергетической сфере от Брюсселя. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал, что отказ страны от российского газа с января 2028 года может привести к иску «Газпрома» на сумму до 20 миллиардов евро. До урегулирования этого вопроса Словакия отказывается поддерживать антироссийские меры. По информации Politico, Еврокомиссия направит делегацию в Братиславу для переговоров по спорным вопросам. Словакия ожидает от Брюсселя официальных гарантий юридической и финансовой защиты своих энергетических компаний, а также компенсаций за возможные убытки из-за прекращения поставок российского газа. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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