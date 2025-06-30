Politico: Евросоюз отложил принятие новых санкций против России

Новый, 18-й пакет санкций Евросоюза против России был отложен. Об этом сообщает американское издание Politico, отмечая, что, вероятнее всего, он будет окончательно принят 1 июля.
«Пакет санкций <...> должен быть окончательно утвержден датчанами, которые примут эстафету во вторник», — сообщают журналисты, ссылаясь на свои источники. По их данным, на этот раз пакет санкций был заблокирован Словакией и Венгрией. Страны требовали гарантий в энергетической сфере от Брюсселя.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал, что отказ страны от российского газа с января 2028 года может привести к иску «Газпрома» на сумму до 20 миллиардов евро. До урегулирования этого вопроса Словакия отказывается поддерживать антироссийские меры.
По информации Politico, Еврокомиссия направит делегацию в Братиславу для переговоров по спорным вопросам. Словакия ожидает от Брюсселя официальных гарантий юридической и финансовой защиты своих энергетических компаний, а также компенсаций за возможные убытки из-за прекращения поставок российского газа.
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