«Авито» станет партнером школы по искусственному интеллекту

Компания «Авито» выступит партнером Летней школы по искусственному интеллекту Института AIRI и Томского государственного университета (ТГУ). В 2025 году школа примет 80 студентов и молодых исследователей в области ИИ из более чем 10 регионов России. Как пояснили URA.RU в пресс-службе классифайда, в рамках совместной работы компания будет инвестировать в развитие генеративного искусственного интеллекта и подготовку профильных специалистов.
«Наша масштабная стратегия по развитию экосистемы ИИ в России предполагает вложение 12 млрд рублей. Деньги пойдут на внедрение и развитие генеративного искусственного интеллекта и на подготовку специалистов в этой области. В этом году мы запустили шесть новых образовательных программ совместно с ведущими вузами, в том числе по Data Science. И на всех программах у ребят будет возможность учиться на реальных кейсах компании», — отметил старший директор по ИИ в «Авито» Андрей Рыбинцев.
В течение 11 дней 80 участников Летней школы будут обучаться под руководством ведущих ученых из AIRI, ТГУ, МГУ, МФТИ, ВШЭ, Сколтеха, МТУСИ, а также других вузов и научных учреждений. Для студентов проведут лекции, а также практические семинары, где молодые люди смогут использовать знания для решения реальных бизнес-кейсов. По итогам обучения участники получат обратную связь от ведущих специалистов отрасли.
«Важнейшая особенность школы — прямой научный диалог между опытными учеными и молодыми исследователями. Формат позволяет получить самые свежие навыки, за бурным развитием которых могут не успевать фундаментальные образовательные программы», — пояснил гендиректор института AIRI Иван Оселедец.
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