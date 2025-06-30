Путин объяснил спортсменам, как правильно качать пресс

Путин: при выполнении упражнений на пресс руки лучше держать за головой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин дал совет юным спортсменам из Геническа о том, как правильно делать упражнения на пресс
Путин дал совет юным спортсменам из Геническа о том, как правильно делать упражнения на пресс Фото:

Во время выполнения упражнений на мышцы пресса рекомендуется держать руки за головой, а не просто поднимать корпус. Такой совет дал президент РФ Владимир Путин юным спортсменам из Геническа во время открытия спортобъектов в формате ВКС.

«Я посмотрел, там ребята тренируются за вашей спиной. Вижу, что пресс подкачивают. Ручки-то лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься. А так все правильно», — заявил Путин во время заседания по развитию новых регионов. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Путин подчеркивал, что несмотря на ограничения со стороны Международного олимпийского комитета и недопуск российских спортсменов к Олимпиаде-2026, Россия продолжит развивать спорт, создавая альтернативные международные площадки и поддерживая детский и юношеский спорт в регионах. По словам президента, страна будет сотрудничать со странами, заинтересованными в спортивном партнерстве, и стремиться к достойному представлению российских спортсменов на мировом уровне.

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Во время выполнения упражнений на мышцы пресса рекомендуется держать руки за головой, а не просто поднимать корпус. Такой совет дал президент РФ Владимир Путин юным спортсменам из Геническа во время открытия спортобъектов в формате ВКС. «Я посмотрел, там ребята тренируются за вашей спиной. Вижу, что пресс подкачивают. Ручки-то лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься. А так все правильно», — заявил Путин во время заседания по развитию новых регионов. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Путин подчеркивал, что несмотря на ограничения со стороны Международного олимпийского комитета и недопуск российских спортсменов к Олимпиаде-2026, Россия продолжит развивать спорт, создавая альтернативные международные площадки и поддерживая детский и юношеский спорт в регионах. По словам президента, страна будет сотрудничать со странами, заинтересованными в спортивном партнерстве, и стремиться к достойному представлению российских спортсменов на мировом уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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