Путин объяснил спортсменам, как правильно качать пресс

Во время выполнения упражнений на мышцы пресса рекомендуется держать руки за головой, а не просто поднимать корпус. Такой совет дал президент РФ Владимир Путин юным спортсменам из Геническа во время открытия спортобъектов в формате ВКС.
«Я посмотрел, там ребята тренируются за вашей спиной. Вижу, что пресс подкачивают. Ручки-то лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься. А так все правильно», — заявил Путин во время заседания по развитию новых регионов. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Путин подчеркивал, что несмотря на ограничения со стороны Международного олимпийского комитета и недопуск российских спортсменов к Олимпиаде-2026, Россия продолжит развивать спорт, создавая альтернативные международные площадки и поддерживая детский и юношеский спорт в регионах. По словам президента, страна будет сотрудничать со странами, заинтересованными в спортивном партнерстве, и стремиться к достойному представлению российских спортсменов на мировом уровне.
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