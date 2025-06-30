Лавров назвал причину скорого краха НАТО

Лавров: рост оборонных расходов стран НАТО приведет к краху альянса
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Россия, напротив, планирует сокращать военные расходы
Россия, напротив, планирует сокращать военные расходы Фото:

Стремительный рост оборонных расходов стран НАТО может привести к краху Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации», — рассказал министр, журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, прошедшего в Чолпон-Ате (Киргизия). Лавров подчеркнул, что Западу следует руководствоваться здравым смыслом, а не надуманными угрозами. Россия, напротив, планирует сокращать военные расходы, исходя из реальных потребностей и оценки ситуации, тогда как страны НАТО увеличивают бюджеты под влиянием вымышленных угроз.

По итогам саммита НАТО, состоявшегося 24–25 июня в Гааге, лидеры альянса согласовали повышение оборонных расходов до 5% ВВП. Согласно принятому коммюнике, страны-участницы обязуются выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП на военные нужды, а также до 1,5% ВВП на защиту критической инфраструктуры, гражданскую готовность и развитие инноваций. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что требование увеличить военные расходы до 5% ВВП не должно распространяться на Соединенные Штаты.

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Стремительный рост оборонных расходов стран НАТО может привести к краху Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации», — рассказал министр, журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, прошедшего в Чолпон-Ате (Киргизия). Лавров подчеркнул, что Западу следует руководствоваться здравым смыслом, а не надуманными угрозами. Россия, напротив, планирует сокращать военные расходы, исходя из реальных потребностей и оценки ситуации, тогда как страны НАТО увеличивают бюджеты под влиянием вымышленных угроз. По итогам саммита НАТО, состоявшегося 24–25 июня в Гааге, лидеры альянса согласовали повышение оборонных расходов до 5% ВВП. Согласно принятому коммюнике, страны-участницы обязуются выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП на военные нужды, а также до 1,5% ВВП на защиту критической инфраструктуры, гражданскую готовность и развитие инноваций. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что требование увеличить военные расходы до 5% ВВП не должно распространяться на Соединенные Штаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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