По словам жителей именно эта собака нанесла увечья ребенку Фото: читатель URA.RU

В Коркино 11-летней девочке потребовалась помощь медиков, после нападения на нее стаи собак. Об этом сообщил читатель URA.RU. В прокуратуре Челябинской области подтвердили эту информацию.

«На девочку набросилась целая стая собак. Начали ее кусать, чуть ли не сняли скальп. Девочку отвезли в реанимацию», — сообщил URA.RU очевидец.

Мужчина добавил, что местные жители обращались по поводу проблемы с бродячими собаками в администрацию города. По его словам, в мэрии им ответили, что это не проблема города. Полномочия по отлову собак переданы на районный уровень.

«Закон, который сейчас, действует, защищает животных, но не защищает детей. Мы постоянно, в рамках закона, отлавливаем собак. Их кастрируют, чипируют и отпускают, а собака. которая покусала девочку, была чипирована. По словам врачей, жизни девочки ничто не угрожает, но принято решение перевезти в областную больницу», — сообщила URA.RU глава Коркинского района Наталья Лощинина.

В прокуратуре URA.RU сообщили, что ведомством организована проверка инцидента. По ее результатам будет дана оценка исполнения должностными лицами закона законодательства об обращении с безнадзорными животными.

Эти собаки, чипированные, согласно закону, бродят по Коркинскому району Фото: читатель URA.RU