15 февраля 2022
14 февраля 2022

Девочку из Коркино увезли на скорой после нападения стаи собак. Фото животных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам жителей именно эта собака нанесла увечья ребенку Фото:

В Коркино 11-летней девочке потребовалась помощь медиков, после нападения на нее стаи собак. Об этом сообщил читатель URA.RU. В прокуратуре Челябинской области подтвердили эту информацию.

«На девочку набросилась целая стая собак. Начали ее кусать, чуть ли не сняли скальп. Девочку отвезли в реанимацию», — сообщил URA.RU очевидец.

Мужчина добавил, что местные жители обращались по поводу проблемы с бродячими собаками в администрацию города. По его словам, в мэрии им ответили, что это не проблема города. Полномочия по отлову собак переданы на районный уровень.

«Закон, который сейчас, действует, защищает животных, но не защищает детей. Мы постоянно, в рамках закона, отлавливаем собак. Их кастрируют, чипируют и отпускают, а собака. которая покусала девочку, была чипирована. По словам врачей, жизни девочки ничто не угрожает, но принято решение перевезти в областную больницу», — сообщила URA.RU глава Коркинского района Наталья Лощинина.

В прокуратуре URA.RU сообщили, что ведомством организована проверка инцидента. По ее результатам будет дана оценка исполнения должностными лицами закона законодательства об обращении с безнадзорными животными.

Эти собаки, чипированные, согласно закону, бродят по Коркинскому району
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Коркино 11-летней девочке потребовалась помощь медиков, после нападения на нее стаи собак. Об этом сообщил читатель URA.RU. В прокуратуре Челябинской области подтвердили эту информацию. «На девочку набросилась целая стая собак. Начали ее кусать, чуть ли не сняли скальп. Девочку отвезли в реанимацию», — сообщил URA.RU очевидец. Мужчина добавил, что местные жители обращались по поводу проблемы с бродячими собаками в администрацию города. По его словам, в мэрии им ответили, что это не проблема города. Полномочия по отлову собак переданы на районный уровень. «Закон, который сейчас, действует, защищает животных, но не защищает детей. Мы постоянно, в рамках закона, отлавливаем собак. Их кастрируют, чипируют и отпускают, а собака. которая покусала девочку, была чипирована. По словам врачей, жизни девочки ничто не угрожает, но принято решение перевезти в областную больницу», — сообщила URA.RU глава Коркинского района Наталья Лощинина. В прокуратуре URA.RU сообщили, что ведомством организована проверка инцидента. По ее результатам будет дана оценка исполнения должностными лицами закона законодательства об обращении с безнадзорными животными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...