В Кургане продают орех за 5 миллионов рублей. Фото

16 февраля 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Автор объявления продает грецкий орех (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Кургана продает четырехстворчатый грецкий орех, стоимость которого оценил в 5 млн рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Редчайшее проявление природной аномалии. Грецкий орех, облаченный природой в четыре скорлупы вместо двух обычных. Только для тех, кто способен осознать ценность и магию редкой природной аномалии», — указано в объявлении. По словам автора объявления, такие орехи встречаются редко и приносят «счастье своему обладателю». Он перечислил три варианта того, что можно сделать с орехом: съесть и загадать желание, носить с собой в качестве талисмана, посадить в землю и вырастить дерево. По словам автора объявления, такие орехи попадаются крайне редко Фото: сайт Avito Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Кургана продает четырехстворчатый грецкий орех, стоимость которого оценил в 5 млн рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Редчайшее проявление природной аномалии. Грецкий орех, облаченный природой в четыре скорлупы вместо двух обычных. Только для тех, кто способен осознать ценность и магию редкой природной аномалии», — указано в объявлении. По словам автора объявления, такие орехи встречаются редко и приносят «счастье своему обладателю». Он перечислил три варианта того, что можно сделать с орехом: съесть и загадать желание, носить с собой в качестве талисмана, посадить в землю и вырастить дерево.