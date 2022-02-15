Житель Кургана продает четырехстворчатый грецкий орех, стоимость которого оценил в 5 млн рублей. Объявление размещено на сайте Avito.
«Редчайшее проявление природной аномалии. Грецкий орех, облаченный природой в четыре скорлупы вместо двух обычных. Только для тех, кто способен осознать ценность и магию редкой природной аномалии», — указано в объявлении.
По словам автора объявления, такие орехи встречаются редко и приносят «счастье своему обладателю». Он перечислил три варианта того, что можно сделать с орехом: съесть и загадать желание, носить с собой в качестве талисмана, посадить в землю и вырастить дерево.
По словам автора объявления, такие орехи попадаются крайне редко
Житель Кургана продает четырехстворчатый грецкий орех, стоимость которого оценил в 5 млн рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Редчайшее проявление природной аномалии. Грецкий орех, облаченный природой в четыре скорлупы вместо двух обычных. Только для тех, кто способен осознать ценность и магию редкой природной аномалии», — указано в объявлении. По словам автора объявления, такие орехи встречаются редко и приносят «счастье своему обладателю». Он перечислил три варианта того, что можно сделать с орехом: съесть и загадать желание, носить с собой в качестве талисмана, посадить в землю и вырастить дерево.