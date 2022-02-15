15 февраля 2022

В Кургане продают орех за 5 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, продавец, орехи, лоток, торговец, уличная торговля, грецкий орех
Автор объявления продает грецкий орех (архивное фото) Фото:

Житель Кургана продает четырехстворчатый грецкий орех, стоимость которого оценил в 5 млн рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

«Редчайшее проявление природной аномалии. Грецкий орех, облаченный природой в четыре скорлупы вместо двух обычных. Только для тех, кто способен осознать ценность и магию редкой природной аномалии», — указано в объявлении.

По словам автора объявления, такие орехи встречаются редко и приносят «счастье своему обладателю». Он перечислил три варианта того, что можно сделать с орехом: съесть и загадать желание, носить с собой в качестве талисмана, посадить в землю и вырастить дерево.

По словам автора объявления, такие орехи попадаются крайне редко
Фото:

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Житель Кургана продает четырехстворчатый грецкий орех, стоимость которого оценил в 5 млн рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Редчайшее проявление природной аномалии. Грецкий орех, облаченный природой в четыре скорлупы вместо двух обычных. Только для тех, кто способен осознать ценность и магию редкой природной аномалии», — указано в объявлении. По словам автора объявления, такие орехи встречаются редко и приносят «счастье своему обладателю». Он перечислил три варианта того, что можно сделать с орехом: съесть и загадать желание, носить с собой в качестве талисмана, посадить в землю и вырастить дерево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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