Федералы отказали председателю тюменского Арбитража в поддержке

Высшая квалификационная коллегия судей РФ не поддержала кандидатуру действующего председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько для продолжения его работы в должности. Конкурентом Финько выступил его заместитель, Владимир Лоскутов, но и его кандидатура не была одобрена.
«Руководитель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько и его заместитель Владимир Лоскутов претендовали на должность председателя суда. На заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ ни одна из этих кандидатур поддержана не была», — сообщает портал Право.ру.
По данным издания, на заседании было озвучено, что между Финько и Лоскутовым сложились непростые отношения. По словам действующего председателя, поводом стали коронавирусные ограничения.
«Обычно все судьи назначают заседания на первую половину дня. Но из-за этого в коридорах суда скапливается очень много людей. Чтобы не допустить распространение коронавируса, я издал приказ о проведении слушаний в две смены. Лоскутов не стал его исполнять», — цитирует Олега Финько портал Право.ру.
Издание также сообщает, что Лоскутов проводил процессы даже во время двухнедельного запрета, объявленного председателем. А заместитель обвинил своего начальника в том, что он единолично принимал решения по жалобам. Финько это заявление опроверг. Несмотря на пояснения, ВККС отказала обоим претендентам на должность.
Олег Финько был назначен руководителем АС Тюменской области в апреле 2016 года. Срок его полномочий истекает в текущем году.
Подтвердить информацию в секретариате ВККС не удалось. Там отметили, что все данные будут представлены в пресс-релизе, его публикация ожидается на следующей неделе. URA.RU направило запрос в Арбитражный суд Тюменской области.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ не поддержала кандидатуру действующего председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько для продолжения его работы в должности. Конкурентом Финько выступил его заместитель, Владимир Лоскутов, но и его кандидатура не была одобрена. «Руководитель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько и его заместитель Владимир Лоскутов претендовали на должность председателя суда. На заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ ни одна из этих кандидатур поддержана не была», — сообщает портал Право.ру. По данным издания, на заседании было озвучено, что между Финько и Лоскутовым сложились непростые отношения. По словам действующего председателя, поводом стали коронавирусные ограничения. «Обычно все судьи назначают заседания на первую половину дня. Но из-за этого в коридорах суда скапливается очень много людей. Чтобы не допустить распространение коронавируса, я издал приказ о проведении слушаний в две смены. Лоскутов не стал его исполнять», — цитирует Олега Финько портал Право.ру. Издание также сообщает, что Лоскутов проводил процессы даже во время двухнедельного запрета, объявленного председателем. А заместитель обвинил своего начальника в том, что он единолично принимал решения по жалобам. Финько это заявление опроверг. Несмотря на пояснения, ВККС отказала обоим претендентам на должность. Олег Финько был назначен руководителем АС Тюменской области в апреле 2016 года. Срок его полномочий истекает в текущем году. Подтвердить информацию в секретариате ВККС не удалось. Там отметили, что все данные будут представлены в пресс-релизе, его публикация ожидается на следующей неделе. URA.RU направило запрос в Арбитражный суд Тюменской области.