15 февраля 2022
14 февраля 2022

Федералы отказали председателю тюменского Арбитража в поддержке

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, фемида, весы, статуя, правосудие, суд, юриспруденция
Кто станет новым председателем Арбитражного суда Тюменской области остается неясным Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей РФ не поддержала кандидатуру действующего председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько для продолжения его работы в должности. Конкурентом Финько выступил его заместитель, Владимир Лоскутов, но и его кандидатура не была одобрена.

«Руководитель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько и его заместитель Владимир Лоскутов претендовали на должность председателя суда. На заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ ни одна из этих кандидатур поддержана не была», — сообщает портал Право.ру.

По данным издания, на заседании было озвучено, что между Финько и Лоскутовым сложились непростые отношения. По словам действующего председателя, поводом стали коронавирусные ограничения.

«Обычно все судьи назначают заседания на первую половину дня. Но из-за этого в коридорах суда скапливается очень много людей. Чтобы не допустить распространение коронавируса, я издал приказ о проведении слушаний в две смены. Лоскутов не стал его исполнять», — цитирует Олега Финько портал Право.ру.

Издание также сообщает, что Лоскутов проводил процессы даже во время двухнедельного запрета, объявленного председателем. А заместитель обвинил своего начальника в том, что он единолично принимал решения по жалобам. Финько это заявление опроверг. Несмотря на пояснения, ВККС отказала обоим претендентам на должность.

Олег Финько был назначен руководителем АС Тюменской области в апреле 2016 года. Срок его полномочий истекает в текущем году.

Подтвердить информацию в секретариате ВККС не удалось. Там отметили, что все данные будут представлены в пресс-релизе, его публикация ожидается на следующей неделе. URA.RU направило запрос в Арбитражный суд Тюменской области.

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ не поддержала кандидатуру действующего председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько для продолжения его работы в должности. Конкурентом Финько выступил его заместитель, Владимир Лоскутов, но и его кандидатура не была одобрена. «Руководитель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько и его заместитель Владимир Лоскутов претендовали на должность председателя суда. На заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ ни одна из этих кандидатур поддержана не была», — сообщает портал Право.ру. По данным издания, на заседании было озвучено, что между Финько и Лоскутовым сложились непростые отношения. По словам действующего председателя, поводом стали коронавирусные ограничения. «Обычно все судьи назначают заседания на первую половину дня. Но из-за этого в коридорах суда скапливается очень много людей. Чтобы не допустить распространение коронавируса, я издал приказ о проведении слушаний в две смены. Лоскутов не стал его исполнять», — цитирует Олега Финько портал Право.ру. Издание также сообщает, что Лоскутов проводил процессы даже во время двухнедельного запрета, объявленного председателем. А заместитель обвинил своего начальника в том, что он единолично принимал решения по жалобам. Финько это заявление опроверг. Несмотря на пояснения, ВККС отказала обоим претендентам на должность. Олег Финько был назначен руководителем АС Тюменской области в апреле 2016 года. Срок его полномочий истекает в текущем году. Подтвердить информацию в секретариате ВККС не удалось. Там отметили, что все данные будут представлены в пресс-релизе, его публикация ожидается на следующей неделе. URA.RU направило запрос в Арбитражный суд Тюменской области.
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