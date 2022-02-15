Федералы отказали председателю тюменского Арбитража в поддержке

Кто станет новым председателем Арбитражного суда Тюменской области остается неясным Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей РФ не поддержала кандидатуру действующего председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько для продолжения его работы в должности. Конкурентом Финько выступил его заместитель, Владимир Лоскутов, но и его кандидатура не была одобрена.

«Руководитель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько и его заместитель Владимир Лоскутов претендовали на должность председателя суда. На заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ ни одна из этих кандидатур поддержана не была», — сообщает портал Право.ру.

По данным издания, на заседании было озвучено, что между Финько и Лоскутовым сложились непростые отношения. По словам действующего председателя, поводом стали коронавирусные ограничения.

«Обычно все судьи назначают заседания на первую половину дня. Но из-за этого в коридорах суда скапливается очень много людей. Чтобы не допустить распространение коронавируса, я издал приказ о проведении слушаний в две смены. Лоскутов не стал его исполнять», — цитирует Олега Финько портал Право.ру.

Издание также сообщает, что Лоскутов проводил процессы даже во время двухнедельного запрета, объявленного председателем. А заместитель обвинил своего начальника в том, что он единолично принимал решения по жалобам. Финько это заявление опроверг. Несмотря на пояснения, ВККС отказала обоим претендентам на должность.

Олег Финько был назначен руководителем АС Тюменской области в апреле 2016 года. Срок его полномочий истекает в текущем году.

Подтвердить информацию в секретариате ВККС не удалось. Там отметили, что все данные будут представлены в пресс-релизе, его публикация ожидается на следующей неделе. URA.RU направило запрос в Арбитражный суд Тюменской области.

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