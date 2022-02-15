В Свердловской области не вернут QR-коды из-за их ненужности 16 февраля 2022 в 14:06 Размер текста - 17 + Внимание сейчас необходимо обратить на детскую и подростковую вакцинацию, считает Павел Креков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Свердловские власти не намерены возвращать QR-коды. Об этом сообщил вице-губернатор региона Павел Креков на онлайн-брифинге 16 февраля, который транслировался на странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Мы вакцинировали большинство взрослого населения. Необходимости введения QR-кодов как стимулятора для вакцинирования нет», — заявил вице-губернатор. Он добавил, что внимание сейчас необходимо обратить на детскую и подростковую вакцинацию. Неделю назад, 8 февраля, Павел Креков уже сообщал, что QR-режим не вернется в Свердловскую область. Но тогда одним из главных доводов было, что омикрон-штамм, распространяющийся по области, отличается от предыдущих и к нему нужен иной подход. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Свердловские власти не намерены возвращать QR-коды. Об этом сообщил вице-губернатор региона Павел Креков на онлайн-брифинге 16 февраля, который транслировался на странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Мы вакцинировали большинство взрослого населения. Необходимости введения QR-кодов как стимулятора для вакцинирования нет», — заявил вице-губернатор. Он добавил, что внимание сейчас необходимо обратить на детскую и подростковую вакцинацию. Неделю назад, 8 февраля, Павел Креков уже сообщал, что QR-режим не вернется в Свердловскую область. Но тогда одним из главных доводов было, что омикрон-штамм, распространяющийся по области, отличается от предыдущих и к нему нужен иной подход. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям