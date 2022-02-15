15 февраля 2022

В Свердловской области не вернут QR-коды из-за их ненужности

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Внимание сейчас необходимо обратить на детскую и подростковую вакцинацию, считает Павел Креков Фото:
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Свердловские власти не намерены возвращать QR-коды. Об этом сообщил вице-губернатор региона Павел Креков на онлайн-брифинге 16 февраля, который транслировался на странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

«Мы вакцинировали большинство взрослого населения. Необходимости введения QR-кодов как стимулятора для вакцинирования нет», — заявил вице-губернатор. Он добавил, что внимание сейчас необходимо обратить на детскую и подростковую вакцинацию.

Неделю назад, 8 февраля, Павел Креков уже сообщал, что QR-режим не вернется в Свердловскую область. Но тогда одним из главных доводов было, что омикрон-штамм, распространяющийся по области, отличается от предыдущих и к нему нужен иной подход.

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Свердловские власти не намерены возвращать QR-коды. Об этом сообщил вице-губернатор региона Павел Креков на онлайн-брифинге 16 февраля, который транслировался на странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Мы вакцинировали большинство взрослого населения. Необходимости введения QR-кодов как стимулятора для вакцинирования нет», — заявил вице-губернатор. Он добавил, что внимание сейчас необходимо обратить на детскую и подростковую вакцинацию. Неделю назад, 8 февраля, Павел Креков уже сообщал, что QR-режим не вернется в Свердловскую область. Но тогда одним из главных доводов было, что омикрон-штамм, распространяющийся по области, отличается от предыдущих и к нему нужен иной подход.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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