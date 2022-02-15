В Свердловской области не вернут QR-коды из-за их ненужности

Свердловские власти не намерены возвращать QR-коды. Об этом сообщил вице-губернатор региона Павел Креков на онлайн-брифинге 16 февраля, который транслировался на странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».
«Мы вакцинировали большинство взрослого населения. Необходимости введения QR-кодов как стимулятора для вакцинирования нет», — заявил вице-губернатор. Он добавил, что внимание сейчас необходимо обратить на детскую и подростковую вакцинацию.
Неделю назад, 8 февраля, Павел Креков уже сообщал, что QR-режим не вернется в Свердловскую область. Но тогда одним из главных доводов было, что омикрон-штамм, распространяющийся по области, отличается от предыдущих и к нему нужен иной подход.
Свердловские власти не намерены возвращать QR-коды. Об этом сообщил вице-губернатор региона Павел Креков на онлайн-брифинге 16 февраля, который транслировался на странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Мы вакцинировали большинство взрослого населения. Необходимости введения QR-кодов как стимулятора для вакцинирования нет», — заявил вице-губернатор. Он добавил, что внимание сейчас необходимо обратить на детскую и подростковую вакцинацию. Неделю назад, 8 февраля, Павел Креков уже сообщал, что QR-режим не вернется в Свердловскую область. Но тогда одним из главных доводов было, что омикрон-штамм, распространяющийся по области, отличается от предыдущих и к нему нужен иной подход.