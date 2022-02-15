«Ночь музыки» сменила исполнительного директора

Наталия Шмелькова организовала не одну «Ночь музыки», «Старый новый рок» и Ural Music Camp Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фестиваль Ural Music Night покидает исполнительный директор Наталия Шмелькова. Вместо нее пост займет Григорий Колмогоров — пресс-атташе фестивалей «Ночь музыки» и New/Open Showcase. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«На этой неделе я заканчиваю свое девятилетнее (!) путешествие в мир музыкальных фестивалей. Эти 9 лет многому меня научили, мы многое прожили (хорошее и плохое) вместе, и это пост благодарности», — пишет Шмелькова. В посте она выражает благодарность коллегам и делится своими планами на ближайшие полгода.

«На протяжении 6 месяцев я буду читать книги, перееду жить в Сысерть (чтобы там читать книги), поеду в путешествие в доме на колесах (чтобы по дороге читать книги). Новые проекты я не ищу — время выспаться, отдохнуть, встретиться со старыми друзьями и почитать немного книг. Заведу собаку, буду много времени проводить с мужем (он очень счастлив), близкими и семьей», — сообщается в комментариях к посту. Также экс-исполнительный директор подчеркнула, что в сентябре вместе с командой «Ночи музыки» она проведет последний проект Ural Music Camp.

Наталия Шмелькова была исполнительным директором фестивалей с 2015 года. Под ее руководством были организованы такие масштабные мероприятия, как «Ночь музыки», «Старый новый рок» и Ural Music Camp.

В посте Наталья благодарить всех своих коллег по фестивалям Instagram Natalia Shmelkova

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