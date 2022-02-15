15 февраля 2022

Источник раскрыл имя подростка, избившего женщин в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, подросток, сотрудники, полиция, полиции
В полиции сообщили, что расследование по делу подростка продолжается Фото:

Подросток, подозреваемый в избиении двух жительниц Екатеринбурга после конфликта в автобусе, является уроженцем Азербайджана, его зовут Роял. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Подростка, который пинком сломал женщине ногу, зовут Роял, он уроженец Азербайджана», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что делом нападавшего занимается министерство общественной безопасности Свердловской области.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что полиция раскрыла дело подростка, которого уже задержали. Ему вменяют причинение здоровью средней тяжести. Другие комментариев, в том числе касающихся личности, в ведомстве пока предоставить не готовы.

URA.RU отправило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Инцидент произошел 11 февраля. Подростки, ехавшие в автобусе №57, завязали конфликт с женщиной. Она позвонила матери и попросила встретить ее на конечной остановке. Там подростки напали на женщин и сломали одной из них ногу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться с виновниками инцидента. Дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Подросток, подозреваемый в избиении двух жительниц Екатеринбурга после конфликта в автобусе, является уроженцем Азербайджана, его зовут Роял. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Подростка, который пинком сломал женщине ногу, зовут Роял, он уроженец Азербайджана», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что делом нападавшего занимается министерство общественной безопасности Свердловской области. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что полиция раскрыла дело подростка, которого уже задержали. Ему вменяют причинение здоровью средней тяжести. Другие комментариев, в том числе касающихся личности, в ведомстве пока предоставить не готовы. URA.RU отправило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Инцидент произошел 11 февраля. Подростки, ехавшие в автобусе №57, завязали конфликт с женщиной. Она позвонила матери и попросила встретить ее на конечной остановке. Там подростки напали на женщин и сломали одной из них ногу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться с виновниками инцидента. Дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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