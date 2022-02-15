Источник раскрыл имя подростка, избившего женщин в Екатеринбурге

16 февраля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

В полиции сообщили, что расследование по делу подростка продолжается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подросток, подозреваемый в избиении двух жительниц Екатеринбурга после конфликта в автобусе, является уроженцем Азербайджана, его зовут Роял. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Подростка, который пинком сломал женщине ногу, зовут Роял, он уроженец Азербайджана», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что делом нападавшего занимается министерство общественной безопасности Свердловской области. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что полиция раскрыла дело подростка, которого уже задержали. Ему вменяют причинение здоровью средней тяжести. Другие комментариев, в том числе касающихся личности, в ведомстве пока предоставить не готовы. URA.RU отправило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Инцидент произошел 11 февраля. Подростки, ехавшие в автобусе №57, завязали конфликт с женщиной. Она позвонила матери и попросила встретить ее на конечной остановке. Там подростки напали на женщин и сломали одной из них ногу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться с виновниками инцидента. Дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Подросток, подозреваемый в избиении двух жительниц Екатеринбурга после конфликта в автобусе, является уроженцем Азербайджана, его зовут Роял. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Подростка, который пинком сломал женщине ногу, зовут Роял, он уроженец Азербайджана», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что делом нападавшего занимается министерство общественной безопасности Свердловской области. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что полиция раскрыла дело подростка, которого уже задержали. Ему вменяют причинение здоровью средней тяжести. Другие комментариев, в том числе касающихся личности, в ведомстве пока предоставить не готовы. URA.RU отправило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Инцидент произошел 11 февраля. Подростки, ехавшие в автобусе №57, завязали конфликт с женщиной. Она позвонила матери и попросила встретить ее на конечной остановке. Там подростки напали на женщин и сломали одной из них ногу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться с виновниками инцидента. Дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.