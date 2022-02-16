Отоларинголог Зайцев: после COVID вкус может не восстановиться

16 февраля 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

После коронавируса лучше соблюдать диету Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пациенты после коронавируса могут уже не почувствовать настоящий вкус еды. Об этом в беседе с URA.RU сообщил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Это называется инверсия вкуса или изменение вкуса. За это отвечает один из отделов участков продолговатого мозга — не только за обоняние, но и за вкусовые ощущения, вкусовые рецепторы. Если человек постоянно находится в состоянии стресса, недосыпания, неправильного питания, ничего хорошего не жди. Самое главное, если у него сильные погрешности в диете, ест острое, перченое, соленое, горькое, кислое, кипяток, лед, твердую пищу, которая механически раздражает слизистую, вкус может не восстановиться», — объяснил Владимир Зайцев. ЛОР призвал вести здоровый образ жизни, чтобы помочь организму. «Должно пройти время. Если инфекция неглубоко проникла, рано или поздно она погибнет и произойдет самовосстановление по всем органам и системам. При условии полноценного отдыха, правильного питания высока вероятность, что вкусовые ощущения придут к норме», — добавил кандидат медицинских наук. Врач-отоларинголог Иван Лесков отметил, что большую роль в этой проблеме играет обоняние. «Вкусов мы можем различить несколько — соленый, кислый, сладкий и горький. За остальное отвечает обоняние. Кто-то остается с нарушениями, если не навсегда, то очень надолго. Обусловлено это тем, что у нас в носу есть обонятельные эпителии, окончания первой пары черепно-мозговых нервов, потом это все благополучно отправляется в гипоталамус и гиппокамп, а потом уже идет в префронтальную кору, и обрыв этой цепочки может быть на любом этапе», — сказал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пациенты после коронавируса могут уже не почувствовать настоящий вкус еды. Об этом в беседе с URA.RU сообщил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Это называется инверсия вкуса или изменение вкуса. За это отвечает один из отделов участков продолговатого мозга — не только за обоняние, но и за вкусовые ощущения, вкусовые рецепторы. Если человек постоянно находится в состоянии стресса, недосыпания, неправильного питания, ничего хорошего не жди. Самое главное, если у него сильные погрешности в диете, ест острое, перченое, соленое, горькое, кислое, кипяток, лед, твердую пищу, которая механически раздражает слизистую, вкус может не восстановиться», — объяснил Владимир Зайцев. ЛОР призвал вести здоровый образ жизни, чтобы помочь организму. «Должно пройти время. Если инфекция неглубоко проникла, рано или поздно она погибнет и произойдет самовосстановление по всем органам и системам. При условии полноценного отдыха, правильного питания высока вероятность, что вкусовые ощущения придут к норме», — добавил кандидат медицинских наук. Врач-отоларинголог Иван Лесков отметил, что большую роль в этой проблеме играет обоняние. «Вкусов мы можем различить несколько — соленый, кислый, сладкий и горький. За остальное отвечает обоняние. Кто-то остается с нарушениями, если не навсегда, то очень надолго. Обусловлено это тем, что у нас в носу есть обонятельные эпителии, окончания первой пары черепно-мозговых нервов, потом это все благополучно отправляется в гипоталамус и гиппокамп, а потом уже идет в префронтальную кору, и обрыв этой цепочки может быть на любом этапе», — сказал эксперт.