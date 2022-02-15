15 февраля 2022

Мэр курганского города уходит со скандальной должности

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Пресс-конференция с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства А.В. Медведевым. Курган, депутат, чиновник, уходит, смена работы
Заявление об отставке подал глава Катайска Сабиржан Мусалямов Фото:

Глава Катайска (Курганская область) Сабиржан Мусалямов подал заявление об отставке. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой Катайского района. В гордуме эту информацию подтвердили. Предыдущий глава города смог сохранить свой пост через суд.

«17 февраля 2022 года пройдет внеочередное заседание Катайской городской думы. Повестка заседания: „О досрочном прекращении полномочий главы города Катайска Катайского района Курганской области в связи с отставкой по собственному желанию“», — ответил на запрос URA.RU председатель гордумы Константин Поспелов.

Ранее источник из числа местных чиновников сообщал URA.RU, что Мусалямову предложили уволиться и это связано с проблемой очистных сооружений, которую не удалось решить. Предыдущий мэр Катайска Валерий Черных в 2019 году не смог набрать необходимого количества голосов и проиграл на выборах Мусалямову. До этого депутаты дважды поставили Черных «неуд» за работу и на основании этого пытались снять его с должности, но суд признал оценку депутатов необоснованной.

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Глава Катайска (Курганская область) Сабиржан Мусалямов подал заявление об отставке. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой Катайского района. В гордуме эту информацию подтвердили. Предыдущий глава города смог сохранить свой пост через суд. «17 февраля 2022 года пройдет внеочередное заседание Катайской городской думы. Повестка заседания: „О досрочном прекращении полномочий главы города Катайска Катайского района Курганской области в связи с отставкой по собственному желанию“», — ответил на запрос URA.RU председатель гордумы Константин Поспелов. Ранее источник из числа местных чиновников сообщал URA.RU, что Мусалямову предложили уволиться и это связано с проблемой очистных сооружений, которую не удалось решить. Предыдущий мэр Катайска Валерий Черных в 2019 году не смог набрать необходимого количества голосов и проиграл на выборах Мусалямову. До этого депутаты дважды поставили Черных «неуд» за работу и на основании этого пытались снять его с должности, но суд признал оценку депутатов необоснованной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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