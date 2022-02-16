Российские военные в Сибири 4 года терпели рэкет криминалитета. Заведено 13 уголовных дел

16 февраля 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Пресс-служба Центрального военного округа ранее опровергала информацию о системности и массовости вымогательств у военных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Юргинского военного гарнизона (Кемеровская область) взяла под контроль расследование 13 уголовных дел по фактам вымогательств у военнослужащих после общественного резонанса, вызванного расследованием URA.RU и действиями общественных организаций. Об этом сообщил глава общественного движения «Комитет по борьбе с коррупцией» Роман Пронин. «После общественного резонанса, в том числе в СМИ, по факту противоправных действий Мудариса Тартыкова и после предоставления информации о данной ситуации в Генеральную прокуратуру РФ, прокуратура Юргинского военного гарнизона уведомила о взятии на контроль состояния дел на данном направлении. В том числе в ведомстве подтвердили, что есть ситуация, «обусловленная вымогательством гражданскими лицами денежных средств с военнослужащих Юргинского гарнизона», — рассказал правозащитник. Как пояснил военный прокурор Юргинского гарнизона Евгений Турбанов, в период с 2017 по 2021 годы в территориальных правоохранительных органах Кемеровской области возбуждено 13 уголовных дел по фактам вымогательств у военнослужащих. Ситуация находится под контролем военной прокуратуры. Пресс-служба Центрального военного округа ранее опровергала информацию о системности и массовости вымогательств у военных со стороны криминалитета города Юрги, но многочисленные уголовные дела говорят об обратном. На примере кемеровской Юрги URA.RU рассказало о печальной тенденции, сложившейся в отдаленных военных гарнизонах, где местные жители и криминалитет обкладывают данью военнослужащих по контракту. В одной только Юрге на протяжении нескольких лет поборами с военных занимались одновременно несколько группировок. Лидер банды вымогателей у военных в Юрге Мударис Тартыков был уверен в своей безнаказанности. Этим он неоднократно хвастался перед знакомыми. В декабре 2021 года следствие переквалифицировало ему уголовную статью на менее тяжкую, в результате чего он вышел на свободу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Прокуратура Юргинского военного гарнизона (Кемеровская область) взяла под контроль расследование 13 уголовных дел по фактам вымогательств у военнослужащих после общественного резонанса, вызванного расследованием URA.RU и действиями общественных организаций. Об этом сообщил глава общественного движения «Комитет по борьбе с коррупцией» Роман Пронин. «После общественного резонанса, в том числе в СМИ, по факту противоправных действий Мудариса Тартыкова и после предоставления информации о данной ситуации в Генеральную прокуратуру РФ, прокуратура Юргинского военного гарнизона уведомила о взятии на контроль состояния дел на данном направлении. В том числе в ведомстве подтвердили, что есть ситуация, «обусловленная вымогательством гражданскими лицами денежных средств с военнослужащих Юргинского гарнизона», — рассказал правозащитник. Как пояснил военный прокурор Юргинского гарнизона Евгений Турбанов, в период с 2017 по 2021 годы в территориальных правоохранительных органах Кемеровской области возбуждено 13 уголовных дел по фактам вымогательств у военнослужащих. Ситуация находится под контролем военной прокуратуры. Пресс-служба Центрального военного округа ранее опровергала информацию о системности и массовости вымогательств у военных со стороны криминалитета города Юрги, но многочисленные уголовные дела говорят об обратном. На примере кемеровской Юрги URA.RU рассказало о печальной тенденции, сложившейся в отдаленных военных гарнизонах, где местные жители и криминалитет обкладывают данью военнослужащих по контракту. В одной только Юрге на протяжении нескольких лет поборами с военных занимались одновременно несколько группировок. Лидер банды вымогателей у военных в Юрге Мударис Тартыков был уверен в своей безнаказанности. Этим он неоднократно хвастался перед знакомыми. В декабре 2021 года следствие переквалифицировало ему уголовную статью на менее тяжкую, в результате чего он вышел на свободу.