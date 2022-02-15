ФСБ объяснила наглость лидера ОПГ, вымогавшей деньги у военных. Рэкетиров остановил текст URA.RU

15 февраля 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Контрразведчики ЦВО раскрыли секреты следствия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Герою расследования URA.RU о вымогательствах у военнослужащих гарнизона в Юрге Кемеровской области Мударису Тартыкову в декабре 2021 года переквалифицировали уголовную статью на менее тяжкую, в результате чего он вышел на свободу. Это следует из официального ответа управления ФСБ России по ЦВО на запрос общественного движения «Комитет по борьбе с коррупцией». По данным источников агентства, вымогатель был уверен в своей безнаказанности, о чем говорил своим знакомым. Как рассказал глава «Комитета по борьбе с коррупцией» Роман Пронин, ответ контрразведчиков подтвердил имевшуюся ранее информацию о многочисленных фактах вымогательства Тартыковым денег с военнослужащих Юргинского гарнизона. «Управление ФСБ России по ЦВО разъяснило причину освобождения из-под стражи Мудариса Тартыкова в декабре 2021 года. Выяснилось, что 10 декабря в отношении него было прекращено уголовное преследование по подпункту „а“ части 2 статьи 163 УК РФ. Статью переквалифицировали на менее тяжкую — часть 1 статьи 163 УК РФ. Кроме того в этот период истек предельный срок нахождения Тартыкова под стражей и его отпустили под подписку о невыезде», — рассказал Пронин. Как рассказал URA.RU на условиях анонимности один из близких знакомых Мудариса Тартыкова, в декабре 2021 года после освобождения вымогатель не раз хвастался своей безнаказанностью. «Мне он сказал, что следствию заплатили, все у него схвачено. В феврале якобы суд, но все будет нормально, никто его не посадит», — поделился собеседник агентства. Ранее сообщалось, что к дисциплинарной ответственности за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства еще в сентябре 2021 года был привлечен следователь, который вел уголовное дело в отношении Мудариса Тыртыкова. Кроме того, прокуратура Кемеровской области внесла представление начальнику регионального ГСУ ГУ МВД генерал-майору юстиции Сергею Широкову по фактам нарушений в ходе расследования уголовных дел о поборах с военнослужащих юргинского гарнизона. До этого URA.RU в собственном расследовании рассказало о системе поборов с военнослужащих со стороны криминалитета, которая процветает в отдаленных регионах России. В одной только Югре на протяжении нескольких лет поборами с военных занимались одновременно несколько группировок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Герою расследования URA.RU о вымогательствах у военнослужащих гарнизона в Юрге Кемеровской области Мударису Тартыкову в декабре 2021 года переквалифицировали уголовную статью на менее тяжкую, в результате чего он вышел на свободу. Это следует из официального ответа управления ФСБ России по ЦВО на запрос общественного движения «Комитет по борьбе с коррупцией». По данным источников агентства, вымогатель был уверен в своей безнаказанности, о чем говорил своим знакомым. Как рассказал глава «Комитета по борьбе с коррупцией» Роман Пронин, ответ контрразведчиков подтвердил имевшуюся ранее информацию о многочисленных фактах вымогательства Тартыковым денег с военнослужащих Юргинского гарнизона. «Управление ФСБ России по ЦВО разъяснило причину освобождения из-под стражи Мудариса Тартыкова в декабре 2021 года. Выяснилось, что 10 декабря в отношении него было прекращено уголовное преследование по подпункту „а“ части 2 статьи 163 УК РФ. Статью переквалифицировали на менее тяжкую — часть 1 статьи 163 УК РФ. Кроме того в этот период истек предельный срок нахождения Тартыкова под стражей и его отпустили под подписку о невыезде», — рассказал Пронин. Как рассказал URA.RU на условиях анонимности один из близких знакомых Мудариса Тартыкова, в декабре 2021 года после освобождения вымогатель не раз хвастался своей безнаказанностью. «Мне он сказал, что следствию заплатили, все у него схвачено. В феврале якобы суд, но все будет нормально, никто его не посадит», — поделился собеседник агентства. Ранее сообщалось, что к дисциплинарной ответственности за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства еще в сентябре 2021 года был привлечен следователь, который вел уголовное дело в отношении Мудариса Тыртыкова. Кроме того, прокуратура Кемеровской области внесла представление начальнику регионального ГСУ ГУ МВД генерал-майору юстиции Сергею Широкову по фактам нарушений в ходе расследования уголовных дел о поборах с военнослужащих юргинского гарнизона. До этого URA.RU в собственном расследовании рассказало о системе поборов с военнослужащих со стороны криминалитета, которая процветает в отдаленных регионах России. В одной только Югре на протяжении нескольких лет поборами с военных занимались одновременно несколько группировок.