Мариан Дымальски назвал два проблемных объекта Универсиады-2023 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Два готовящихся объекта Универсиады-2023 в Екатеринбурге — легкоатлетический стадион «Калининец» и Дворец дзюдо — рискуют быть сданными позже срока. Это в ходе проверки обнаружили международные инспекторы, заявил URA.RU вице-президент FISU Мариан Дымальски по итогам трехдневного визита. В остальном подготовка к играм идет в соответствии с графиком.

«На заключительном совещании я поднял этот вопрос [о проблемах со строительством]. В принципе, никаких опасений по объектам нет, но есть два стадиона, которые вызывают озабоченность. Это легкоатлетическая арена [„Калининец“] и Дворец дзюдо — вопрос в сроках сдачи. Но, думаю, мы справимся и никаких проблем не возникнет», — сказал агентству Дымальски.

Замглавы департамента летних игр FISU Цзин Чжао в разговоре с URA.RU уточнила, что по строительству Дворца дзюдо затянулась фаза проектирования: «Мы хотели сделать ее [арену] более совершенной. Но мы вернулись в график, и сейчас важно контролировать строительство в этом графике». Отдельно Чжао анонсировала, что начиная с весны Екатеринбург визиты представителей FISU станут в несколько раз чаще: это будут медиаконсультанты, специалисты по маркетингу, эксперты в технологиях.

Инспекция FISU начала работать в Екатеринбурге 13 февраля. 15 февраля лично осмотрели две стройплощадки — будущей деревни игр и Дворца водных видов спорта. Источники URA.RU ранее анонсировали, что в Екатеринбурге с ними может встретиться министр спорта России, президент FISU Олег Матыцин, который прибудет в столицу Урала с собственной проверкой.

Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. Ход подготовки регулярно инспектируют федеральные чиновники. Беспокойство высказывал помощник президента РФ Игорь Левитин, которому доложили, что пока темпы оставляют желать лучшего. Затем вице-премьер Дмитрий Чернышенко указывал губернатору Евгению Куйвашеву, что возведение объектов игр (всего их 31) идет с отставанием от графика.

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