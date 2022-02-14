Европейские инспекторы усилят контроль за Екатеринбургом. Город ждут три ревизии

15 февраля 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Чиновники из Европы работают в Екатеринбурге до 17 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители Международной федерации университетского спорта (FISU) начнут посещать Екатеринбург на регулярной основе, чтобы отслеживать подготовку к проведению Универсиады-2023. Уже в ближайшее время проверки станут ежемесячными. Об этом URA.RU сообщил ивент-менеджер департамента летних игр FISU Брайан Каррер. «В ближайшее время планируется достаточно большое количество визитов. Представители FISU будут здесь и в марте, и в апреле, и в мае. Может быть, мы будем посещать не только деревню [Универсиады] или вообще не поедем в деревню, но в Екатеринбурге представители FISU будут на более регулярной основе», — сказал Каррер по итогам обхода двух стройплощадок — будущей деревни игр и Дворца водных видов спорта. В ходе осмотра вице-президент FISU Мариан Дымальски дал понять, что серьезных претензий по срокам строительства к свердловским властям нет. «Мы видим, что проделана огромная работа, мы видим, как она прогрессирует. Понимаю, что впереди еще предстоит определенная работа, но, думаю, все будет сделано вовремя», — оценил Дымальски. Новость по теме Чиновники из Европы начали экзамен для свердловской власти. Все решат три дня в Екатеринбурге Инспекция FISU начала работать в Екатеринбурге 13 февраля. Предполагается, что представители федерации пробудут здесь до 17-го. В делегацию, помимо Дымальски, входят главный секретарь FISU Эрик Сайнтронд и замдиректора департамента летних игр Цзин Чжао. Источники URA.RU ранее анонсировали, что в Екатеринбурге с ними может встретиться министр спорта России, президент FISU Олег Матыцин, который прибудет в столицу Урала с собственной проверкой. Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. Ход подготовки регулярно инспектируют федеральные чиновники. И периодически высказывают претензии к темпам подготовки к международному форуму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Представители Международной федерации университетского спорта (FISU) начнут посещать Екатеринбург на регулярной основе, чтобы отслеживать подготовку к проведению Универсиады-2023. Уже в ближайшее время проверки станут ежемесячными. Об этом URA.RU сообщил ивент-менеджер департамента летних игр FISU Брайан Каррер. «В ближайшее время планируется достаточно большое количество визитов. Представители FISU будут здесь и в марте, и в апреле, и в мае. Может быть, мы будем посещать не только деревню [Универсиады] или вообще не поедем в деревню, но в Екатеринбурге представители FISU будут на более регулярной основе», — сказал Каррер по итогам обхода двух стройплощадок — будущей деревни игр и Дворца водных видов спорта. В ходе осмотра вице-президент FISU Мариан Дымальски дал понять, что серьезных претензий по срокам строительства к свердловским властям нет. «Мы видим, что проделана огромная работа, мы видим, как она прогрессирует. Понимаю, что впереди еще предстоит определенная работа, но, думаю, все будет сделано вовремя», — оценил Дымальски. Инспекция FISU начала работать в Екатеринбурге 13 февраля. Предполагается, что представители федерации пробудут здесь до 17-го. В делегацию, помимо Дымальски, входят главный секретарь FISU Эрик Сайнтронд и замдиректора департамента летних игр Цзин Чжао. Источники URA.RU ранее анонсировали, что в Екатеринбурге с ними может встретиться министр спорта России, президент FISU Олег Матыцин, который прибудет в столицу Урала с собственной проверкой. Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. Ход подготовки регулярно инспектируют федеральные чиновники. И периодически высказывают претензии к темпам подготовки к международному форуму.