Перед отставкой главы Катайска большинство полномочий мэрии передали администрации района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Катайская гордума (Курганская область) приняла 28 решений о передаче администрации Катайского района большинства полномочий, за которые отвечала мэрия. Это можно назвать «рейдерским захватом», так как передача проведена с нарушениями, заявила URA.RU замглавы Катайска Татьяна Лилиенфельд.

«Обращение по поводу рейдерского захвата власти, иначе не назовешь, было написано депутату Госдумы Александру Ильтякову. Ответа пока нет, хотя прошло уже больше двух недель», — рассказала Лилиенфельд.

По ее словам, фактически все документы по передаче полномочий составляла администрация района, заключение с обоснованием передачи не подготовлено. Депутатов гордумы приглашали в администрацию района «для обработки». «Внеочередная дума, в нарушение регламента, была назначена на 31 января администрацией района. Депутаты, в нарушение принятого ими же положения, проголосовали за передачу полномочий с 1 апреля 2022 года, сроком на три года, даже без расчета трансфертов и без заключения специалиста по правовым вопросам», — отметила чиновница.

Процедура передачи полномочий завершилась к 11 февраля: «Районная дума приняла полномочия, не имея подписанного решения гордумы». Гордума попросила прокуратуру района провести правовую экспертизу проекта решения, но ответа нет. В 2019 году гордума уже принимала решение о передачи части полномочий, но тогда прокуратура его опротестовала.

Обязательным условием при подписании соглашения являются межбюджетные трансферты. Они должны быть учтены в бюджете муниципалитета. Соглашение о передаче части полномочий может быть заключено до 1 ноября. «На 2022 год бюджет принят, никаких трансфертов на передачу не запланировано», — подчеркнула Лилиенфельд.

Получить комментарии главы Катайского района Глеба Морозова URA.RU не удалось — звонок постоянно срывался. Ильтяков не ответил на звонки агентства. 28 решений о передаче полномочий администрации района опубликованы на сайте городской администрации. Председатель гордумы Константин Поспелов заявил URA.RU, что инициаторами передачи полномочий были депутаты гордумы. Глава Катайска Сабиржан Мусалямов подал заявление об отставке, депутаты рассмотрят его 17 февраля на внеочередном заседании.

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