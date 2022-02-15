В Перми создают антибиотик из человеческой крови

Полученная субстанция имеет и противовирусный эффект Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Биотехнологи Пермского политеха разрабатывают эффективный антибиотик из крови человека. Они получили белково-пептидную субстанцию с повышенным антибактериальным и противовирусным эффектом. Об этом сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

«Исследователи уже оценили фармакологическую активность субстанции и провели доклинические исследования ее безопасности в отношении клеток животных и человека. Разработка может стать основой для создания препаратов широкого спектра действия, которые не вызывают устойчивости у бактерий», — отметили в пресс-службе университета.

В исследовании также приняли участие ученые Пермского государственного медуниверситета имени академика Вагнера и Пермской государственной фармакадемии. Разработчики уже запатентовали технологию получения субстанции из крови человека после ультразвуковой обработки. Полученная субстанция оказывает антимикробное действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы: в отношении первых активность была в 9 раз выше. Кроме того, вещество обладает умеренным противовирусным действием — от 85 до 165 МЕ.

«По мере появления новых классов антибиотиков развиваются и механизмы „сопротивления“ микроорганизмов. Сегодня большинство из препаратов действует только на грамположительные бактерии. Эту проблему может решить как раз созданием таких новых препаратов», — добавили в университете.

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