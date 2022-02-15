В Кургане скоропостижно скончался подполковник МЧС

Сергей Трифонов отслужил в МЧС более 20 лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане умер подполковник внутренней службы Сергей Трифонов, более 20 лет отдавший службе в МЧС России. Сообщение размещено 16 февраля на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

«14 февраля 2022 года в возрасте 45 лет скоропостижно ушел из жизни заместитель начальника седьмого пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы подполковник внутренней службы Трифонов Сергей Анатольевич. <…> За плечами Сергея Анатольевича более 20 лет добросовестной и безупречной службы в подразделениях пожарной охраны Курганской области», — указано в сообщении.

Трифонов с 2015 года занимал должность замначальника седьмого пожарно-спасательного отряда. В ведомстве отметили, что он участвовал в тушении крупных пожаров, ликвидации весеннего половодья и поисково-спасательных мероприятиях на территории региона. Трифонов имеет ведомственные медали и нагрудные знаки. Прощание с ним пройдет 17 февраля в 13:00 в селе Кетово по адресу: ул. Лесная, 17.

Прощание с Сергеем Трифоновым пройдет 17 февраля Фото: сайт ГУ МЧС России по Курганской области