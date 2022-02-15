15 февраля 2022

В Кургане скоропостижно скончался подполковник МЧС

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Смотр готовности ГО МЧС к весеннему паводку и лесным пожарам. Курган, мчс, мчс проверка, сотрудники мчс, Мчс россии
Сергей Трифонов отслужил в МЧС более 20 лет (архивное фото) Фото:

В Кургане умер подполковник внутренней службы Сергей Трифонов, более 20 лет отдавший службе в МЧС России. Сообщение размещено 16 февраля на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

«14 февраля 2022 года в возрасте 45 лет скоропостижно ушел из жизни заместитель начальника седьмого пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы подполковник внутренней службы Трифонов Сергей Анатольевич. <…> За плечами Сергея Анатольевича более 20 лет добросовестной и безупречной службы в подразделениях пожарной охраны Курганской области», — указано в сообщении.

Трифонов с 2015 года занимал должность замначальника седьмого пожарно-спасательного отряда. В ведомстве отметили, что он участвовал в тушении крупных пожаров, ликвидации весеннего половодья и поисково-спасательных мероприятиях на территории региона. Трифонов имеет ведомственные медали и нагрудные знаки. Прощание с ним пройдет 17 февраля в 13:00 в селе Кетово по адресу: ул. Лесная, 17.

Прощание с Сергеем Трифоновым пройдет 17 февраля
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В Кургане умер подполковник внутренней службы Сергей Трифонов, более 20 лет отдавший службе в МЧС России. Сообщение размещено 16 февраля на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «14 февраля 2022 года в возрасте 45 лет скоропостижно ушел из жизни заместитель начальника седьмого пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы подполковник внутренней службы Трифонов Сергей Анатольевич. <…> За плечами Сергея Анатольевича более 20 лет добросовестной и безупречной службы в подразделениях пожарной охраны Курганской области», — указано в сообщении. Трифонов с 2015 года занимал должность замначальника седьмого пожарно-спасательного отряда. В ведомстве отметили, что он участвовал в тушении крупных пожаров, ликвидации весеннего половодья и поисково-спасательных мероприятиях на территории региона. Трифонов имеет ведомственные медали и нагрудные знаки. Прощание с ним пройдет 17 февраля в 13:00 в селе Кетово по адресу: ул. Лесная, 17.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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