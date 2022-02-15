Тюменские депутаты обяжут власти вести реестр долгостроев

Самым известным долгостроем «большой» Тюменской области является здание окружной больницы в Нижневартовске Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Правительство Тюменской области будет обязано вести региональный реестр недостроенных объектов капитального строительства. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу по инициативе группы депутатов.

«В соответствии со статьей 1 федерального закона №477, полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области градостроительной деятельности дополняются пунктом о формировании и ведении региональных реестров незавершенных объектов капитального строительства. Вносится изменение в соответствующую статью закона Тюменской области «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе подчеркивается, что изменения не понесут за собой расходов из регионального бюджета. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета по экономической политике и природопользованию облдумы.

Самым известным долгостроем «большой» Тюменской области является здание окружной больницы в Нижневартовске, которую не могут возвести больше 11 лет. На объект из бюджетов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области по программе «Сотрудничество» было потрачено уже 26, 5 млрд рублей.