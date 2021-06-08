Тюменские власти выделили миллиарды на главный долгострой ХМАО

Больницу в Нижневартовске не могут построить более 10 лет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Финансирование строительства центральной больницы Нижневартовска будет увеличено на 7 млрд рублей. Об этом сообщил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов на заседании комитета по соцполитике тюменской облдумы. Медучреждение, возводимое по программе «Сотрудничество», не могут построить уже более 10 лет.

«В рамках корректировки бюджета на 2021 год мы дополнительно выделим 7 млрд рублей. Всего с начала года на строительство больницы выделено 18,5 млрд рублей», — ответил Таранов на вопрос депутата Александра Лобова.

Ранее Лобов с трибуны облдумы заявил, что долгострои в ХМАО — это вина коррумпированных чиновников. Депутата лишили слова, его поведение рассмотрит специальная рабочая группа.

Ранее агентство писало, что ход возведения нижневартовской больницы проверит Счетная палата Тюменской области. Медучреждение должно было быть достроено в июле 2021 года, однако ее строительство вновь затянулось.