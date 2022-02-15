15 февраля 2022

В пермском ТЦ «Эспланада» сообщили, что он открылся законно

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Проверка кодов в торговом центре и пункт вакцинации. Виды города, осень. Пермь, здание тц эспланада
Торговый центр открыт уже несколько дней Фото:

В новом торговом центре iMALL «Эспланада», который открылся 12 февраля, прокомментировали сообщения пермских СМИ об отсутствии разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Застройщик «Проспект групп» на своем сайте сообщил, что все разрешения были получены.

«Вся разрешительная документация, включая „Акт ввода в эксплуатацию“, получена в установленные сроки. Прежде чем открыть свои двери для гостей, мы подтвердили полное соответствие объекта всем требованиям и нормам, о чем свидетельствует положительное заключение об окончании строительства в инспекции Госстройнадзора», — указано на сайте «Проспект групп».

Ранее URA.RU сообщало, что застройщик торгового центра обратился в министерство по управлению имуществом для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства только в конце рабочего дня 11 февраля. На момент открытия 12 февраля разрешения выдано не было.

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В новом торговом центре iMALL «Эспланада», который открылся 12 февраля, прокомментировали сообщения пермских СМИ об отсутствии разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Застройщик «Проспект групп» на своем сайте сообщил, что все разрешения были получены. «Вся разрешительная документация, включая „Акт ввода в эксплуатацию“, получена в установленные сроки. Прежде чем открыть свои двери для гостей, мы подтвердили полное соответствие объекта всем требованиям и нормам, о чем свидетельствует положительное заключение об окончании строительства в инспекции Госстройнадзора», — указано на сайте «Проспект групп». Ранее URA.RU сообщало, что застройщик торгового центра обратился в министерство по управлению имуществом для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства только в конце рабочего дня 11 февраля. На момент открытия 12 февраля разрешения выдано не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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