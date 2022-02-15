В пермском ТЦ «Эспланада» сообщили, что он открылся законно

16 февраля 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Торговый центр открыт уже несколько дней Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В новом торговом центре iMALL «Эспланада», который открылся 12 февраля, прокомментировали сообщения пермских СМИ об отсутствии разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Застройщик «Проспект групп» на своем сайте сообщил, что все разрешения были получены. «Вся разрешительная документация, включая „Акт ввода в эксплуатацию“, получена в установленные сроки. Прежде чем открыть свои двери для гостей, мы подтвердили полное соответствие объекта всем требованиям и нормам, о чем свидетельствует положительное заключение об окончании строительства в инспекции Госстройнадзора», — указано на сайте «Проспект групп». Ранее URA.RU сообщало, что застройщик торгового центра обратился в министерство по управлению имуществом для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства только в конце рабочего дня 11 февраля. На момент открытия 12 февраля разрешения выдано не было. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В новом торговом центре iMALL «Эспланада», который открылся 12 февраля, прокомментировали сообщения пермских СМИ об отсутствии разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Застройщик «Проспект групп» на своем сайте сообщил, что все разрешения были получены. «Вся разрешительная документация, включая „Акт ввода в эксплуатацию“, получена в установленные сроки. Прежде чем открыть свои двери для гостей, мы подтвердили полное соответствие объекта всем требованиям и нормам, о чем свидетельствует положительное заключение об окончании строительства в инспекции Госстройнадзора», — указано на сайте «Проспект групп». Ранее URA.RU сообщало, что застройщик торгового центра обратился в министерство по управлению имуществом для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства только в конце рабочего дня 11 февраля. На момент открытия 12 февраля разрешения выдано не было.