Силуанов успокоил вкладчиков на фоне угрозы санкций

16 февраля 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

У России есть «финансовый щит», который поможет минимизировать последствия санкций, сообщил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти России подготовили план на случай жестких санкций со стороны Запада. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он подчеркнул, что все обязательства перед валютными вкладчиками будут выполнены. «Если будут приняты санкции против банков, какие банки — будет важно. В целом это неприятно. Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютными в этих банках. Собственно, у нас валютной ликвидности достаточно, валютных резервов тоже достаточно», — цитирует Антона Силуанова РИА «Новости». Министр финансов отметил, что у России есть «финансовый щит» в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита. Он поможет минимизировать последствия возможных жестких санкций Запада. Силуанов уточнил, что новые ограничения будут ощутимыми для российской экономики и финансовой системы, но не смертельными. Ранее Лондон сообщил, что планирует расширить режим санкций в отношении России. Соответствующий законопроект внесен в британский парламент. Документ обеспечивает правовую основу для самого жесткого режима санкций. Теперь Лондон может вводить ограничения против российских компаний и физических лиц в стратегических важных отраслях экономики, передает RT. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкции начнут действовать после того, как «нога российского солдата ступит на украинскую территорию». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти России подготовили план на случай жестких санкций со стороны Запада. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он подчеркнул, что все обязательства перед валютными вкладчиками будут выполнены. «Если будут приняты санкции против банков, какие банки — будет важно. В целом это неприятно. Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютными в этих банках. Собственно, у нас валютной ликвидности достаточно, валютных резервов тоже достаточно», — цитирует Антона Силуанова РИА «Новости». Министр финансов отметил, что у России есть «финансовый щит» в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита. Он поможет минимизировать последствия возможных жестких санкций Запада. Силуанов уточнил, что новые ограничения будут ощутимыми для российской экономики и финансовой системы, но не смертельными. Ранее Лондон сообщил, что планирует расширить режим санкций в отношении России. Соответствующий законопроект внесен в британский парламент. Документ обеспечивает правовую основу для самого жесткого режима санкций. Теперь Лондон может вводить ограничения против российских компаний и физических лиц в стратегических важных отраслях экономики, передает RT. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкции начнут действовать после того, как «нога российского солдата ступит на украинскую территорию».