Bloomberg: в США не могут договориться о санкциях против России

Члены конгресса США столкнулись с нехваткой времени для рассмотрения законопроекта о введении санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Согласно данным издания, в среду американская палата представителей ушла в отпуск.
«Республиканцы не согласны с тем, что санкции против РФ могут быть применены только в случае „вторжения“ России на Украину. Демократы же, со своей стороны, отказываются действовать превентивно. Администрация США во главе с Джо Байденом также считает, что преждевременное наложение ограничений приведет к утрате их „сдерживающего“ эффекта», — сообщает агентство Bloomberg.
Палата представителей ушла в отпуск, так и не завершив голосование по ограничениям против России. Она возобновит свою работу только в конце этого месяца. Как заявил лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл, санкции не окажут воздействия на президента России Владимира Путина.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания и другие страны готовят пакет санкций и других мер против России, «когда нога российского солдата пересечет украинскую границу и ступит на украинскую территорию». Джонсон выразил надежду на то, что санкции будут согласованы с США и заработают одновременно с запретами Британии.
Члены конгресса США столкнулись с нехваткой времени для рассмотрения законопроекта о введении санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Согласно данным издания, в среду американская палата представителей ушла в отпуск. «Республиканцы не согласны с тем, что санкции против РФ могут быть применены только в случае „вторжения“ России на Украину. Демократы же, со своей стороны, отказываются действовать превентивно. Администрация США во главе с Джо Байденом также считает, что преждевременное наложение ограничений приведет к утрате их „сдерживающего“ эффекта», — сообщает агентство Bloomberg. Палата представителей ушла в отпуск, так и не завершив голосование по ограничениям против России. Она возобновит свою работу только в конце этого месяца. Как заявил лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл, санкции не окажут воздействия на президента России Владимира Путина. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания и другие страны готовят пакет санкций и других мер против России, «когда нога российского солдата пересечет украинскую границу и ступит на украинскую территорию». Джонсон выразил надежду на то, что санкции будут согласованы с США и заработают одновременно с запретами Британии.