Bloomberg: в США не могут договориться о санкциях против России

10 февраля 2022 в 08:16 Размер текста - 17 +

Американский конгресс вместо согласования санкций против России ушел в отпуск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Члены конгресса США столкнулись с нехваткой времени для рассмотрения законопроекта о введении санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Согласно данным издания, в среду американская палата представителей ушла в отпуск. «Республиканцы не согласны с тем, что санкции против РФ могут быть применены только в случае „вторжения“ России на Украину. Демократы же, со своей стороны, отказываются действовать превентивно. Администрация США во главе с Джо Байденом также считает, что преждевременное наложение ограничений приведет к утрате их „сдерживающего“ эффекта», — сообщает агентство Bloomberg. Палата представителей ушла в отпуск, так и не завершив голосование по ограничениям против России. Она возобновит свою работу только в конце этого месяца. Как заявил лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл, санкции не окажут воздействия на президента России Владимира Путина. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания и другие страны готовят пакет санкций и других мер против России, «когда нога российского солдата пересечет украинскую границу и ступит на украинскую территорию». Джонсон выразил надежду на то, что санкции будут согласованы с США и заработают одновременно с запретами Британии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Члены конгресса США столкнулись с нехваткой времени для рассмотрения законопроекта о введении санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Согласно данным издания, в среду американская палата представителей ушла в отпуск. «Республиканцы не согласны с тем, что санкции против РФ могут быть применены только в случае „вторжения“ России на Украину. Демократы же, со своей стороны, отказываются действовать превентивно. Администрация США во главе с Джо Байденом также считает, что преждевременное наложение ограничений приведет к утрате их „сдерживающего“ эффекта», — сообщает агентство Bloomberg. Палата представителей ушла в отпуск, так и не завершив голосование по ограничениям против России. Она возобновит свою работу только в конце этого месяца. Как заявил лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл, санкции не окажут воздействия на президента России Владимира Путина. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания и другие страны готовят пакет санкций и других мер против России, «когда нога российского солдата пересечет украинскую границу и ступит на украинскую территорию». Джонсон выразил надежду на то, что санкции будут согласованы с США и заработают одновременно с запретами Британии.