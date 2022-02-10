Британия решила ужесточить санкции против РФ. «Основа для самого жесткого режима»

10 февраля 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Британия расширила список санкционных мер Фото: Александр Елизаров © URA.RU В британский парламент внесен закон об ужесточении и расширении режима санкций Великобритании против России. Правительство теперь имеет право вводить новые жесткие антироссийские санкции, сообщается на сайте правительства Великобритании. «Этот закон обеспечивает основу для самого жесткого режима санкций Великобритании против России. Это означает, что Великобритания теперь может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая промышленность, ИКТ и финансовые услуги», — говорится в сообщении. Также Великобритания сможет вводить санкции против аффилированных с правительством России организаций, а также к их владельцев и директоров. Уточняется, что ужесточенные санкции могут быть применены в случае вторжения России в Украину. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия и другие страны готовят пакет санкций и других мер против России. Они начнут действовать, «когда нога российского солдата ступит на украинскую территорию». Он также выразил надежду на то, что санкции США заработают одновременно с британскими. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс прошла в Москве 10 февраля. По словам Лаврова, встреча с британским коллегой является беспрецедентной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В британский парламент внесен закон об ужесточении и расширении режима санкций Великобритании против России. Правительство теперь имеет право вводить новые жесткие антироссийские санкции, сообщается на сайте правительства Великобритании. «Этот закон обеспечивает основу для самого жесткого режима санкций Великобритании против России. Это означает, что Великобритания теперь может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая промышленность, ИКТ и финансовые услуги», — говорится в сообщении. Также Великобритания сможет вводить санкции против аффилированных с правительством России организаций, а также к их владельцев и директоров. Уточняется, что ужесточенные санкции могут быть применены в случае вторжения России в Украину. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия и другие страны готовят пакет санкций и других мер против России. Они начнут действовать, «когда нога российского солдата ступит на украинскую территорию». Он также выразил надежду на то, что санкции США заработают одновременно с британскими. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс прошла в Москве 10 февраля. По словам Лаврова, встреча с британским коллегой является беспрецедентной.