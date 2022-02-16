СМИ: силовики задержали политолога Соловья

16 февраля 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Силовики пришли к Валерию Соловью в 07:30 утра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей задержан вместе с сыном. До этого у него дома провели обыск. «Утром прошли обыски у профессора Валерия Соловья. Задержаны сам Соловей и его сын», — сообщила Sota (учредитель издания Александра Айнбиндер признана иноагентом) политик Эльвира Вихарева. К ней домой также приходили сотрудники правоохранительных органов. По данным telegram-канала «Осторожно, новости», силовики пришли домой к Соловью в 07:30 утра и проводили обыски семь часов. После этого политолога вместе с сыном забрали на допрос. Силовики также изъяли всю технику. По данным СМИ, против Соловья возбудили дело по части 2 статьи 282 УК РФ. Его обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка. Соловью грозит до шести лет тюрьмы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей задержан вместе с сыном. До этого у него дома провели обыск. «Утром прошли обыски у профессора Валерия Соловья. Задержаны сам Соловей и его сын», — сообщила Sota (учредитель издания Александра Айнбиндер признана иноагентом) политик Эльвира Вихарева. К ней домой также приходили сотрудники правоохранительных органов. По данным telegram-канала «Осторожно, новости», силовики пришли домой к Соловью в 07:30 утра и проводили обыски семь часов. После этого политолога вместе с сыном забрали на допрос. Силовики также изъяли всю технику. По данным СМИ, против Соловья возбудили дело по части 2 статьи 282 УК РФ. Его обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка. Соловью грозит до шести лет тюрьмы.