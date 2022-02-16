СМИ: силовики задержали политолога Соловья

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Похороны погибшего полицейского Михалева Дениса в поселке Мишкино. Курган, полиция, дежурный патруль, красная повязка
Силовики пришли к Валерию Соловью в 07:30 утра Фото:

Бывший профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей задержан вместе с сыном. До этого у него дома провели обыск.

«Утром прошли обыски у профессора Валерия Соловья. Задержаны сам Соловей и его сын», — сообщила Sota (учредитель издания Александра Айнбиндер признана иноагентом) политик Эльвира Вихарева. К ней домой также приходили сотрудники правоохранительных органов.

По данным telegram-канала «Осторожно, новости», силовики пришли домой к Соловью в 07:30 утра и проводили обыски семь часов. После этого политолога вместе с сыном забрали на допрос. Силовики также изъяли всю технику. По данным СМИ, против Соловья возбудили дело по части 2 статьи 282 УК РФ. Его обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка. Соловью грозит до шести лет тюрьмы.

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Бывший профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей задержан вместе с сыном. До этого у него дома провели обыск. «Утром прошли обыски у профессора Валерия Соловья. Задержаны сам Соловей и его сын», — сообщила Sota (учредитель издания Александра Айнбиндер признана иноагентом) политик Эльвира Вихарева. К ней домой также приходили сотрудники правоохранительных органов. По данным telegram-канала «Осторожно, новости», силовики пришли домой к Соловью в 07:30 утра и проводили обыски семь часов. После этого политолога вместе с сыном забрали на допрос. Силовики также изъяли всю технику. По данным СМИ, против Соловья возбудили дело по части 2 статьи 282 УК РФ. Его обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка. Соловью грозит до шести лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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