Шахин Шыхлынский пообещал провести с нападавшими профилактическую беседу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлынский извинился перед женщиной и ее дочкой, которых избили в Екатеринбурге в районе Сортировка. Молодые мужчины начали приставать к девушке в автобусе, из-за чего она попросила маму встретить ее. В результате один из парней жестоко избил обеих женщин.

«Мы приносим извинения. У нас в менталитете заложено особое отношение к женщинам. Если азербайджанец не оказывает уважения женщине — он и не азербайджанец вовсе. Нас так воспитывали, это наша культура», — цитирует Шахина Шыхлынского Е1.

Он сообщил, что диаспора готова принести извинения и оказать моральную и материальную поддержку пострадавшим. По его словам, участником инцидента был студент, который приехал в Екатеринбург, чтобы учиться в колледже. Шыхлынский уже провел разговор с дядей нападавшего — гражданином России. Он также пообещал, что диаспора проведет профилактическую беседу с молодыми людьми.

Конфликт произошел 11 февраля на улице Пехотинцев. Группа мужчин начала приставать к девушке в автобусе. Они дергали ее за шапку, давали подзатыльники и всячески издевались над пострадавшей. Девушка попросила маму встретить ее на конечной остановке. В результате один из мужчин избил обеих.

В полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ («Причинение вреда здоровью средней тяжести»). Подозреваемый — 17-летний молодой человек — был задержан. Местонахождение остальных нападавших установить не удалось, передает 66.ру.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал лично разобраться с компанией подростков-южан и пригрозил юношам уголовным преследованием. По его словам, банда уже давно известна правоохранителям.

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